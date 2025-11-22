Les rencontres de la plume Rue du Parc des Sports Savenay
Les rencontres de la plume Rue du Parc des Sports Savenay samedi 22 novembre 2025.
Les rencontres de la plume
Rue du Parc des Sports Médiathèque Savenay Savenay Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 10:30:00
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
La médiathèque Camille Hussenot vous propose un spectacle de la cie La Joie de Grandir.
À la manière d’un carnet de voyage, Elena et Alice nous content en textes, musiques et chansons l’histoire d’une petite plume et de toutes ses rencontres.
réservations: https://www.mediatheques.estuaire-sillon.fr/ .
Rue du Parc des Sports Médiathèque Savenay Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 10 77 50
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Les rencontres de la plume Savenay a été mis à jour le 2025-11-04 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay