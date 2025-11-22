Les rencontres de la plume Rue du Parc des Sports Savenay

Les rencontres de la plume

Rue du Parc des Sports Médiathèque Savenay Savenay Loire-Atlantique

Début : 2025-11-22 10:30:00

fin : 2025-11-22

2025-11-22

La médiathèque Camille Hussenot vous propose un spectacle de la cie La Joie de Grandir.

À la manière d’un carnet de voyage, Elena et Alice nous content en textes, musiques et chansons l’histoire d’une petite plume et de toutes ses rencontres.

réservations: https://www.mediatheques.estuaire-sillon.fr/ .

