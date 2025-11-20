Les rencontres de l’ACPG ON VOUS CROIT Rue du 19 mars 1962 Léognan

Les rencontres de l’ACPG ON VOUS CROIT

Espace culturel Georges Brassens Léognan

Début : 2025-11-20

fin : 2025-11-20

2025-11-20

Le Cinéma Georges Brassens vous propose une séance autour du film d’animation ON VOUS CROIT dans le cadre des ciné-débats Les Rencontres de l’ACPG .

Le film

ON VOUS CROIT

Drame judiciaire de Charlotte Devillers et Arnaud Dufeys

Avec Myriem Akheddiou, Laurent Capelluto, Natali Broods

Prix Sang Neuf, Prix Jury Jeune, Prix exceptionnel d’interprétation, Reims Polar 2025

Aujourd’hui, Alice se retrouve devant un juge et n’a pas le droit à l’erreur. Elle doit défendre ses enfants, dont la garde est remise en cause. Pourra-t-elle les protéger de leur père avant qu’il ne soit trop tard ?

Après la séance

Échanges avec Florence Métin de l’association Les yeux Grands Ouverts qui lutte contre les violences sexuelles, l’inceste, les violences intra familiales en proposant des actions de prévention, d’accompagnement des victimes. .

+33 5 57 96 01 30 culture@mairie-leognan.fr

