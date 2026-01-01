Les Rencontres de l’Arabesque Le CENTQUATRE-PARIS (104) Paris

Rencontre croisée entre Alain Kewes, poète, et Adeline Baldacchino, éditrice de la collection Le Bien commun (Michalon) à l’occasion de la parution de Edgar Poe, histoire extraordinaire d’un Américain (presque) ordinaire.

Jeudi 29 janvier à 18h30. Rencontre autour d’Edgar Poe.

Le jeudi 29 janvier 2026

de 18h30 à 20h30

gratuit

en accès libre

Tout public.

Le CENTQUATRE-PARIS (104) 5 Rue Curial 75019 Situé dans le 19e arrondissement, le CENTQUATRE-PARIS est un espace de résidences, de production et de diffusion pour les publics et artistes du monde entier.

Sa programmation musicale ? Résolument populaire, contemporaine et exigeante, elle puise aussi bien dans la pop rock et l’électro (lors des KLOEB et Nuits 104 notamment) que dans la chanson, la world, la musique classique ou contemporaine, guidée par une soif de découverte jamais étanchée.Paris

+33153355000 billetterie@104.fr



