Les Rencontres de l’Atelier Anaïs Pelaquier Atelier Municipal d’Arts Plastiques Tarascon

Les Rencontres de l’Atelier Anaïs Pelaquier

Du 11/02 au 26/03/2026 le lundi et mercredi de 10h à 12h. Le mardi et jeudi de 14h à 18h. Atelier Municipal d’Arts Plastiques 8 quai Branly Tarascon Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-02-11

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-02-11

Appréciez le travail d’Anaïs Pelaquier dans la petite galerie de l’atelier d’arts plastiques où elle vous dévoile ses réalisations ! Et nos langues se pétrifièrent ! Le mercredi 11 février à 17h30, échange avec Anaïs Pelaquier !

La perspective d’une exposition dans l’Atelier d’Art Plastique est d’abord pour moi celle de rassembler un certain nombre de travaux passés et à venir sur la question de l’empêchement de la parole Et nos langues se pétrifièrent ! Penser une exposition sur cet endroit de mes recherches, mettre en dialogue plusieurs de mes œuvres, creuser ce sillon dans cette perspective et lui donner de l’espace ! Cette année, au creux de l’été je me suis lancée dans une série de dessins aux crayons de couleur des groupes de langues jaillissantes, en flots, presque flammes que j’appelle d’ailleurs pour le moment les langues de feu . Elles sont comme prises d’un élan, vaillantes, on sent qu’elles ne s’en laisseront pas conter. La langue semble donc avoir envahi mon travail … En photographie, dessin, vidéo, sculpture … ! .

Atelier Municipal d’Arts Plastiques 8 quai Branly Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 91 51 96 atelierartplastique@mairie-tarascon13.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Enjoy Anaïs Pelaquier’s work in the small gallery of the art studio, where she unveils her creations! And our tongues petrified! Wednesday February 11 at 5:30pm, exchange with Anaïs Pelaquier!

L’événement Les Rencontres de l’Atelier Anaïs Pelaquier Tarascon a été mis à jour le 2026-02-05 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)