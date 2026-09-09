Les Rencontres de l’Automne Thenon
samedi 3 octobre 2026 · Thenon
Informations pratiques
Thenon
Les Rencontres de l’Automne
Salle du Marché Couvert Thenon Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:00:00
fin : 2026-10-04 18:00:00
Date(s) :
2026-10-03
Venez à la rencontre de thérapeutes, créateurs, artistes… Rendez-vous pour un voyage au coeur de soi et de la saison.
Au programme : conférences, ateliers et découvertes.
Restauration possible sur place (foodtruck et spécialités locales).
Entrée libre .
Salle du Marché Couvert Thenon 24210 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 64 62 24
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English : Les Rencontres de l’Automne
L’événement Les Rencontres de l’Automne Thenon a été mis à jour le 2026-09-09 par Comité Départemental de Tourisme de la Dordogne
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