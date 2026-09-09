Informations pratiques

Thenon

Les Rencontres de l’Automne

Salle du Marché Couvert Thenon Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 10:00:00

fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Venez à la rencontre de thérapeutes, créateurs, artistes… Rendez-vous pour un voyage au coeur de soi et de la saison.

Au programme : conférences, ateliers et découvertes.

Restauration possible sur place (foodtruck et spécialités locales).

Entrée libre .

Salle du Marché Couvert Thenon 24210 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 64 62 24

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English : Les Rencontres de l’Automne

L’événement Les Rencontres de l’Automne Thenon a été mis à jour le 2026-09-09 par Comité Départemental de Tourisme de la Dordogne