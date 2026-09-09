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AGENDA · Thenon

Les Rencontres de l’Automne Thenon

samedi 3 octobre 2026 · Thenon

Les Rencontres de l’Automne Thenon

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Salle du Marché Couvert
Ville
24210 Thenon
Département
Dordogne
Tarif
Gratuit

Thenon

Les Rencontres de l’Automne

Salle du Marché Couvert Thenon Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:00:00
fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :
2026-10-03

Venez à la rencontre de thérapeutes, créateurs, artistes… Rendez-vous pour un voyage au coeur de soi et de la saison.
Au programme : conférences, ateliers et découvertes.
Restauration possible sur place (foodtruck et spécialités locales).
Entrée libre   .

Salle du Marché Couvert Thenon 24210 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 64 62 24 

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English : Les Rencontres de l’Automne

L’événement Les Rencontres de l’Automne Thenon a été mis à jour le 2026-09-09 par Comité Départemental de Tourisme de la Dordogne

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