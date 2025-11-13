Les rencontres de l’emploi à Auxi le Château (62390) Salle des fêtes Auxi-le-Château

Les rencontres de l’emploi à Auxi le Château (62390) Jeudi 13 novembre, 09h00 Salle des fêtes Pas-de-Calais

Début : 2025-11-13T09:00:00+01:00 – 2025-11-13T12:00:00+01:00

Fin : 2025-11-13T09:00:00+01:00 – 2025-11-13T12:00:00+01:00

Cet événement est ouvert à tous, quel que soit votre domaine d’expertise ou votre niveau d’expérience. Vous aurez l’occasion de discuter avec des professionnels du recrutement, de présenter vos compétences et de découvrir les offres disponibles. Ne ratez pas cette chance de faire avancer votre carrière en une seule matinée. Inscrivez-vous dès maintenant pour maximiser vos chances de trouver un emploi !

N’oubliez pas de venir avec votre CV à jour pour tirer le meilleur parti de cette rencontre.

Salle des fêtes Place de l'hôtel de Ville, 62390 Auxi-le-Château. Auxi-le-Château 62390 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Participez à notre Job Dating spécialement conçu pour vous offrir une opportunité unique de rencontrer directement des recruteurs et de décrocher un emploi.