LES RENCONTRES DE L’ENGARRAN X PASCALE CHABANEL Lavérune

LES RENCONTRES DE L’ENGARRAN X PASCALE CHABANEL

Route de Juvignac Lavérune Hérault

Début : 2025-12-11

fin : 2025-12-18

2025-12-11

L’exposition réunira plusieurs collections et une série issues de l’univers de Pascale Chabanel, artiste dont la peinture explore la matière, la lumière et les paysages intérieurs. Ses œuvres dialoguent avec l’âme du château dans une résonance entre geste, territoire et émotion, invitant le visiteur à une expérience sensible et contemplative.

Rencontres de l’Engarran “Des mains et des âmes” -exposition CAP ENGARRAN , présentée par Pascale Chabanel Château de l’Engarran, Lavérune

Du jeudi 11 au jeudi 18 décembre 2025

Le vernissage aura lieu le jeudi 11 décembre à 18h30, et le moment fort de la soirée sera à 19h, en présence d’Élise Losfelt, vigneronne du domaine.

Les quatre collections

90° Cartographies abstraites, vues comme si l’on survolait la terre à 90°.

Art & Récup Exploration des matériaux réemployés, fragments de vies et de matières recomposées.

De l’ombre à la lumière Cheminement intérieur, du sombre vers la clarté.

Œuvres Petits formats notamment 20 × 20 cm fragments autonomes.

Cap Azur

Série Cap Azur le bleu devient direction, horizon et vibration, croisée de la collection 90° et d’un imaginaire méditerranéen.

RSVP

Afin de préserver une qualité d’accueil muséale, inscription obligatoire. Merci de remplir le formulaire ci-dessus.

Vous pourrez également déguster les vins du domaine et ressentir le lien singulier qui unit ici l’art, le patrimoine et le vivant.

Visites guidées les 11, 13, 14 et 18 décembre à 11h et 15h, sur réservation.

Possibilité de rendez-vous privés avec la Galerie Écho et l’artiste. .

English :

The exhibition will bring together several collections and a series from the world of Pascale Chabanel, an artist whose paintings explore matter, light and interior landscapes. Her works interact with the soul of the château in a resonance between gesture, territory and emotion, inviting visitors to a sensitive and contemplative experience.

German :

Die Ausstellung vereint mehrere Sammlungen und eine Serie aus dem Universum von Pascale Chabanel, einer Künstlerin, deren Malerei die Materie, das Licht und innere Landschaften erforscht. Ihre Werke treten in einen Dialog mit der Seele des Schlosses, in einer Resonanz zwischen Geste, Territorium und Emotion, die den Besucher zu einer sensiblen und kontemplativen Erfahrung einlädt.

Italiano :

La mostra riunirà diverse collezioni e una serie del mondo di Pascale Chabanel, un’artista i cui dipinti esplorano la materia, la luce e i paesaggi interiori. Le sue opere entrano in contatto con l’anima del castello in una risonanza tra gesto, territorio ed emozione, invitando i visitatori a vivere un’esperienza sensibile e contemplativa.

Espanol :

La exposición reunirá varias colecciones y una serie del universo de Pascale Chabanel, artista cuyos cuadros exploran la materia, la luz y los paisajes interiores. Sus obras se comprometen con el alma del castillo en una resonancia entre gesto, territorio y emoción, invitando a los visitantes a disfrutar de una experiencia sensible y contemplativa.

