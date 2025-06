Les rencontres de l’Ermite – Saint-Cyprien 4 juillet 2025 17:30

Dordogne

Les rencontres de l’Ermite Ferme de Fage Saint-Cyprien Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-04 17:30:00

fin : 2025-07-04

Date(s) :

2025-07-04

Les rencontres de l’Ermite

Vendredi 4 juillet Whatsapiennes Théâtre à 18h / Le passeur de notes Musique Paléolithique à 19h

Lundi 7 juillet La femme des bois « acte poéthique » Récit à 18h

Entrée libre / resas 06 33 35 23 57

Les rencontres de l’Ermite

Vendredi 4 juillet Whatsapiennes Théâtre à 18h / Le passeur de notes Musique Paléolithique à 19h

Lundi 7 juillet La femme des bois « acte poéthique » Récit à 18h

Rendez-vous 1/2 heure avant le début des spectacles à la Ferme de Fages (parking prévu) ou à pied directement à la grotte de l’Ermite.

Entrée libre / resas 06 33 35 23 57 .

Ferme de Fage

Saint-Cyprien 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 35 23 57

English : Les rencontres de l’Ermite

Les rencontres de l’Ermite

Friday July 4: Whatsapiennes Theater at 6pm / Le passeur de notes Paleolithic music at 7pm

Monday July 7: La femme des bois « acte poéthique » Storytelling at 6pm

Free admission / booking 06 33 35 23 57

German : Les rencontres de l’Ermite

Die Begegnungen des Eremiten

Freitag, 4. Juli: Whatsapiennes Théâtre um 18 Uhr / Le passeur de notes Paläolithische Musik um 19h

Montag, 7. Juli: La femme des bois « acte poéthique » Erzählung um 18h

Freier Eintritt / Resas: 06 33 35 23 57

Italiano :

Incontri con l’Eremita

Venerdì 4 luglio: Teatro Whatsapiennes alle 18.00 / Le passeur de notes Musica paleolitica alle 19.00

Lunedì 7 luglio: La femme des bois « acte poéthique » Racconto alle 18.00

Ingresso libero / prenotazione: 06 33 35 23 57

Espanol : Les rencontres de l’Ermite

Encuentros ermitaños

Viernes 4 de julio: Teatro Whatsapiennes a las 18.00 h / Le passeur de notes Música paleolítica a las 19h

Lunes 7 de julio: La femme des bois « acte poéthique » Cuentacuentos a las 18.00 h

Entrada gratuita / reserva 06 33 35 23 57

L’événement Les rencontres de l’Ermite Saint-Cyprien a été mis à jour le 2025-06-08 par Périgord Noir Vallée Dordogne