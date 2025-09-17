Les Rencontres de l’Intérim : PARTNAIRE Rennes Agence RENNES CENTRE Rennes

L’agence intérim PARTNAIRE Rennes sera présente le mercredi 17 septembre de 9h00 à 10h30 à l’agence France Travail Rennes Ouest. De nombreux postes sont à pourvoir sur Rennes et sa Métropole. Les recrutement concerneront majoritairement les secteurs d’activité suivant : – TRANSPORT LOGISITIQUE, – BTP – INDUSTRIE Venez rencontrer les recruteurs munis de votre CV mis à jour

2025-09-17T10:30:00.000+02:00

2025-09-17T12:00:00.000+02:00

Agence RENNES CENTRE 35000 Rennes Ille-et-Vilaine