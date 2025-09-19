Les Rencontres de l’IODE – Monter et conduire un projet ANR/ERC : retours d’expérience Faculté de droit et de science politique – salle 302 Rennes

Séminaire-atelier, le vendredi 19 septembre 2025, avec Marion Del Sol et Gaëtan Cliquennois.

Les Rencontres de l’IODE inaugurent leur nouveau cycle annuel avec un séminaire-atelier autour des projets de recherche de grand format, types ANR/ERC. Il s’agira de mieux comprendre les enjeux, méthodes, opportunités et difficultés qu’il peut y avoir à concevoir et conduire des recherches sous ce format pour des juristes à l’heure des mutations de notre écosystème de recherche.

La discussion sera construite à partir de retours d’expérience, ceux de [Marion Del Sol](https://iode.univ-rennes.fr/interlocuteurs/marion-del-sol), professeur (notamment : [ANR ESQA](https://anr.fr/Projet-ANR-22-CE41-0014)) et de [Gaëtan Cliquennois](https://iode.univ-rennes.fr/interlocuteurs/gaetan-cliquennois), directeur de recherche CRNS ([ANR JUST-MORAL](https://anr.fr/Projet-ANR-22-CE53-0008) ; [ERC JUST-PEN](https://iode.univ-rennes.fr/projet-erc-justpen)).

Comme toujours, vous êtes toutes et tous les bienvenus, titulaires comme doctorants ou post-doctorants, de l’IODE ou d’un autre centre de recherches. Nous espérons donc vous y retrouver nombreux.

**Contact :** [secretariat-iode@univ-rennes.fr](mailto:secretariat-iode@univ-rennes.fr)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-19T13:30:00.000+02:00

Fin : 2025-09-19T16:00:00.000+02:00

Faculté de droit et de science politique – salle 302 9 rue Jean Macé, 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine