Les Rencontres de Michelet: un briviste curieux du monde: Marc Chadourne au Mexique 1931 (Salle d’honneur de la Mairie ) Brive-la-Gaillarde

Les Rencontres de Michelet: un briviste curieux du monde: Marc Chadourne au Mexique 1931 (Salle d’honneur de la Mairie )

rue Charles Teyssier Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2026-03-03

fin : 2026-03-03

2026-03-03

Le voyage de Marc Chadourne au Mexique au début des années 1930 n’a rien à voir avec ceux que feraient des touristes d’aujourd’hui. Il se démarque également des témoignages de son époque. En fait, le sous-titre du récit de son séjour sur place, L’Indien sans plumes , quoique discutable, explique en tout cas l’orientation de l’enquête qu’il mena et de sa vision de la terre mexicaine après quasiment trois siècles d’exploitation coloniale et un siècle d’indépendance chaotique, la Révolution de 1910-1920 allait-elle rendre une place centrale aux populations autochtones ?

A 18h.

Entrée libre .

rue Charles Teyssier Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 06 08

