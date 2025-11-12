Les rencontres de novembre à l’Écomusée de la forêt Écomusée de la Forêt Gardanne
Les rencontres de novembre à l’Écomusée de la forêt
Du 12/11 au 19/11/2025 le mercredi à partir de 15h. Écomusée de la Forêt 20 Chemin De Roman Gardanne Bouches-du-Rhône
L’écomusée de la forêt vous proposent des rencontres tous les mercredis sur le thème du mille-pates, de la sauterelle et du criquet
> “LA BOTTE SECRÈTE DU MILLE-PATES”
[ Mercredis 12 et 26 novembre ]
Méthodique, mystérieux, fascinant, le mille-pattes arpente la forêt à son rythme, lentement mais sûrement. Plongez sous les feuilles, à sa poursuite, et découvrez le monde secret de cet acteur essentiel du monde vivant !
>“SAUTE QUI PEUT LA SAUTERELLE & LE CRIQUET”
[ Mercredi 19 novembre ]
Saute qui peut ! Suivez la sauterelle et le criquet dans leurs acrobaties rythmées et découvrez comment ces insectes rapides et espiègles font vivre et vibrer nos forêts !
Trois habitants intriguants, tous différents, avec un même univers à explorer celui de la forêt de Méditerranée, là où la vie fourmille et ne s’arrête jamais
Informations au 04.42.65.42.10 .
Écomusée de la Forêt 20 Chemin De Roman Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 65 42 10
English :
Every Wednesday, the Forest Ecomuseum organizes encounters on the theme of millipedes, grasshoppers and crickets
German :
Das Ecomusée de la Forêt bietet Ihnen jeden Mittwoch Treffen zu den Themen Tausendfüßler, Heuschrecke und Grille an
Italiano :
Ogni mercoledì, l’Ecomuseo Forestale organizza incontri sul tema dei millepiedi, delle cavallette e dei grilli
Espanol :
Todos los miércoles, el Ecomuseo Forestal organiza reuniones sobre el tema de los milpiés, los saltamontes y los grillos
