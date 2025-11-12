Les rencontres de novembre à l’Écomusée de la forêt Écomusée de la Forêt Gardanne

Les rencontres de novembre à l’Écomusée de la forêt

Du 12/11 au 19/11/2025 le mercredi à partir de 15h. Écomusée de la Forêt 20 Chemin De Roman Gardanne Bouches-du-Rhône

L’écomusée de la forêt vous proposent des rencontres tous les mercredis sur le thème du mille-pates, de la sauterelle et du criquet

> “LA BOTTE SECRÈTE DU MILLE-PATES”

[ Mercredis 12 et 26 novembre ]

Méthodique, mystérieux, fascinant, le mille-pattes arpente la forêt à son rythme, lentement mais sûrement. Plongez sous les feuilles, à sa poursuite, et découvrez le monde secret de cet acteur essentiel du monde vivant !



>“SAUTE QUI PEUT LA SAUTERELLE & LE CRIQUET”

[ Mercredi 19 novembre ]

Saute qui peut ! Suivez la sauterelle et le criquet dans leurs acrobaties rythmées et découvrez comment ces insectes rapides et espiègles font vivre et vibrer nos forêts !



Trois habitants intriguants, tous différents, avec un même univers à explorer celui de la forêt de Méditerranée, là où la vie fourmille et ne s’arrête jamais



Informations au 04.42.65.42.10 .

Écomusée de la Forêt 20 Chemin De Roman Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 65 42 10

English :

Every Wednesday, the Forest Ecomuseum organizes encounters on the theme of millipedes, grasshoppers and crickets

German :

Das Ecomusée de la Forêt bietet Ihnen jeden Mittwoch Treffen zu den Themen Tausendfüßler, Heuschrecke und Grille an

Italiano :

Ogni mercoledì, l’Ecomuseo Forestale organizza incontri sul tema dei millepiedi, delle cavallette e dei grilli

Espanol :

Todos los miércoles, el Ecomuseo Forestal organiza reuniones sobre el tema de los milpiés, los saltamontes y los grillos

