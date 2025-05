Les Rencontres de Printemps – Dégagnac, 10 mai 2025 15:00, Dégagnac.

Lot

Les Rencontres de Printemps Lantis Dégagnac Lot

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-10 15:00:00

fin : 2025-05-10 19:00:00

Date(s) :

2025-05-10

L’association « Aux Clefs des Champs », avec l’appui des bénévoles de 3PLO, vous invite aux 1ères Rencontres de Printemps.

Venez découvrir des vieux engins (ventadou, trieur, coupe orties,…) et autres vieux outils du quotidien ! On vous présentera des vieilles machine sorties des granges, mémoire locale du travail des champs de printemps.

Redécouvrez l’espace de la ferme, ses animaux (nourrissage possible) !

Un temps d’échanges et de rencontres dans un esprit toujours convivial et collectif !

Stands artisans et producteurs locaux, stands associations locales

Démonstration de vieux métiers (tourneur sur bois, forge)

17h-19h Espace musical l’accordéon à travers le temps et l’histoire. Rencontre avec Alexandre JUAN historien de l’accordéon et artiste reconnu, pour une intervention musicale en plein air et un grand moment d’échange. (accompagné de M. Bertrand BEAU, musicien accordéoniste)

Buvette de 14h45 à 19h .

Lantis

Dégagnac 46340 Lot Occitanie acdc.lantis@gmail.com

English :

The « Aux Clefs des Champs » association, with the support of 3PLO volunteers, invites you to the 1st Rencontres de Printemps.

Come and discover old machines (ventadou, sorter, nettle cutter…) and other old everyday tools! We’ll be showing you old machines from the barns, a local memory of springtime field work.

Rediscover the farm and its animals (feeding possible)!

A time for exchanging ideas and meeting new people, always in a friendly, collective spirit!

German :

Der Verein « Aux Clefs des Champs » lädt Sie mit der Unterstützung der Freiwilligen von 3PLO zu den 1. Frühlingstreffen ein.

Entdecken Sie alte Maschinen (Ventadou, Trieur, Brennnesselschneider,…) und andere alte Werkzeuge des Alltags! Es werden Ihnen alte Maschinen aus den Scheunen vorgeführt, die als lokale Erinnerung an die Frühjahrsarbeit auf den Feldern gelten.

Entdecken Sie den Bauernhof und seine Tiere neu (Fütterung möglich)!

Eine Zeit des Austauschs und der Begegnungen in einem stets freundlichen und kollektiven Geist!

Italiano :

L’associazione « Aux Clefs des Champs », con il sostegno dei volontari della 3PLO, vi invita al 1° Rencontres de Printemps.

Venite a scoprire le vecchie macchine (ventadou, selezionatrice, taglia ortiche, ecc.) e altri vecchi utensili di uso quotidiano! Vi mostreremo le vecchie macchine dei fienili, memoria locale del lavoro nei campi in primavera.

Riscoprite la fattoria e i suoi animali (alimentazione disponibile)!

È un momento di condivisione e di conoscenza reciproca in uno spirito amichevole e collettivo!

Espanol :

La asociación « Aux Clefs des Champs », con el apoyo de voluntarios de 3PLO, le invita a los 1os Rencontres de Printemps.

Venga a descubrir máquinas antiguas (ventadou, clasificadora, cortadora de ortigas, etc.) y otras herramientas cotidianas Le mostraremos algunas viejas máquinas de los graneros, memoria local del trabajo del campo en primavera.

¡Redescubra la granja y sus animales (alimentación disponible)!

¡Es un momento para compartir y conocerse en un espíritu amistoso y colectivo!

L’événement Les Rencontres de Printemps Dégagnac a été mis à jour le 2025-05-05 par OT Gourdon