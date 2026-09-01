Les rencontres de Saint Céneri Saint-Céneri-le-Gérei
samedi 26 septembre 2026 · Saint-Céneri-le-Gérei
Informations pratiques
Saint-Céneri-le-Gérei
Les rencontres de Saint Céneri
Saint-Céneri-le-Gérei Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-26
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-26
Pour ce rendez-vous de fin septembre, 24 d’artistes exposeront dans le village Les Girois et leurs amis !
Anne Geaix ; Christiane Blossier ; Patrick Bouleau ; Nathalie Descadeillas ; Dan ; Héloïse Nice ; Bob Moulin ; Marine Duchateau ; Agnès Rainjonneau ; Alexandre Gosse ; Charles Ruel ; Dominique Coutrot ; Elisabeth Fillet ; Serge Tourneur ; Robabée ; Marc Chatain ; Juliette Papiernick ; Julien Moulin ; Sylvain Montambaux ; Gilles Juhel ; L.Greo ; Cath. Laure ; Poulaine ; Amélie Romet.
Informations pratiques
Les artistes vous accueilleront le samedi et le dimanche de 10h à 18h .
Saint-Céneri-le-Gérei 61250 Orne Normandie contact@amisdesaintceneri.com
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English : Les rencontres de Saint Céneri
L’événement Les rencontres de Saint Céneri Saint-Céneri-le-Gérei a été mis à jour le 2026-09-01 par OT CUA ALENCON
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