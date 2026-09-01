Informations pratiques

Saint-Céneri-le-Gérei

Les rencontres de Saint Céneri

Saint-Céneri-le-Gérei Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-26

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-26

Pour ce rendez-vous de fin septembre, 24 d’artistes exposeront dans le village Les Girois et leurs amis !

Anne Geaix ; Christiane Blossier ; Patrick Bouleau ; Nathalie Descadeillas ; Dan ; Héloïse Nice ; Bob Moulin ; Marine Duchateau ; Agnès Rainjonneau ; Alexandre Gosse ; Charles Ruel ; Dominique Coutrot ; Elisabeth Fillet ; Serge Tourneur ; Robabée ; Marc Chatain ; Juliette Papiernick ; Julien Moulin ; Sylvain Montambaux ; Gilles Juhel ; L.Greo ; Cath. Laure ; Poulaine ; Amélie Romet.

Informations pratiques

Les artistes vous accueilleront le samedi et le dimanche de 10h à 18h .

Saint-Céneri-le-Gérei 61250 Orne Normandie contact@amisdesaintceneri.com

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English : Les rencontres de Saint Céneri

L’événement Les rencontres de Saint Céneri Saint-Céneri-le-Gérei a été mis à jour le 2026-09-01 par OT CUA ALENCON