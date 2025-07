Les Rencontres des Affranchis Les champignons en forêt Châtel-Montagne

Les Rencontres des Affranchis Les champignons en forêt

Mairie (salle du conseil) Châtel-Montagne Allier

Début : Dimanche 2025-09-14 15:00:00

2025-09-14

Venez découvrir le monde méconnu des champignons sylvicoles et leur rôle essentiel dans l’écosystème forestier!

Mairie (salle du conseil) Châtel-Montagne 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes affranchisdutaillis@asso.eco

English :

Come and discover the little-known world of forest mushrooms and their essential role in the forest ecosystem!

German :

Entdecken Sie die unbekannte Welt der forstwirtschaftlichen Pilze und ihre wichtige Rolle im Ökosystem des Waldes!

Italiano :

Venite a scoprire il mondo poco conosciuto dei funghi di bosco e il loro ruolo essenziale nell’ecosistema forestale!

Espanol :

Venga a descubrir el mundo poco conocido de las setas del bosque y su papel esencial en el ecosistema forestal

