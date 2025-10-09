Les rencontres des pensées de l’écologie de Cluny ENSAM Cluny

Les rencontres des pensées de l’écologie de Cluny ENSAM Cluny jeudi 9 octobre 2025.

Les rencontres des pensées de l’écologie de Cluny

ENSAM 13 rue Porte de Paris Cluny Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 25 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-09

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-09

3ème édition

Quelques mois avant des élections municipales qui mettront les territoires dans leur diversité à l’honneur, et dans un contexte politique explosif en France comme en Europe ces rencontres auront pour fil rouge “Conflictualités, dialogues et alliances autour des questions d’écologie .

Cette année encore, des dizaines d’intervenant.e.s ont répondu présents. Entre autres, vous pourrez retrouver Patrick Boucheron, Léna Balaud, Malcom Ferdinand, Catherine Larrère, Marine Tondelier, Vincent Tiberj, Myriam Bahaffou, Cédric Villani ou encore Philippe Rio.

Les rencontres mettront l’ouverture et la convivialité au service d’un travail de mise en dialogue, parfois difficile, des grands questionnements qui traversent l’écologie politique aujourd’hui. Rejoignez nous ! .

ENSAM 13 rue Porte de Paris Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté contact@linstantdapres.fr

English : Les rencontres des pensées de l’écologie de Cluny

German : Les rencontres des pensées de l’écologie de Cluny

Italiano :

Espanol :

L’événement Les rencontres des pensées de l’écologie de Cluny Cluny a été mis à jour le 2025-09-17 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II