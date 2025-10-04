Les Rencontres des Sud par Urban Sketchers Languedoc-Roussillon Uzès
Les Rencontres des Sud par Urban Sketchers Languedoc-Roussillon Uzès samedi 4 octobre 2025.
Les Rencontres des Sud par Urban Sketchers Languedoc-Roussillon
Place Albert 1er Uzès Gard
Début : 2025-10-04 09:30:00
fin : 2025-10-05 18:00:00
2025-10-04
La 3ᵉ Rencontre des Sud des Urban Sketchers, ce sont deux jours pour tous les dessinateurs confirmés ou occasionnels, débutants ou expérimentés, de croquer in situ la ville d’Uzès et son ambiance animée.
Place Albert 1er Uzès 30700 Gard Occitanie +33 6 80 71 27 89
English : Les Rencontres des Sud by Urban Sketchers Languedoc-Roussillon
The 3ᵉ Rencontre des Sud des Urban Sketchers is two days for all confirmed or occasional sketchers, beginners or experienced, to sketch in situ the town of Uzès and its lively atmosphere.
German : Les Rencontres des Sud von Urban Sketchers Languedoc-Roussillon
Das 3ᵉ Rencontre des Sud des Urban Sketchers, das sind zwei Tage für alle erfahrenen oder gelegentlichen Zeichner, Anfänger oder Fortgeschrittene, um in situ die Stadt Uzès und ihre lebendige Atmosphäre zu skizzieren.
Italiano :
La 3? Rencontre des Sud des Urban Sketchers è un’occasione di due giorni per tutti gli artisti, esperti o occasionali, principianti o esperti, per disegnare in loco la città di Uzès e la sua vivace atmosfera.
Espanol :
El 3? Rencontre des Sud des Urban Sketchers es una oportunidad de dos días para todos los artistas, experimentados u ocasionales, principiantes o experimentados, de dibujar in situ la ciudad de Uzès y su animado ambiente.
