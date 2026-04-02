Les Rencontres des Terre’Happy en Harmonie Montreuil-sur-Mer
Les Rencontres des Terre’Happy en Harmonie Montreuil-sur-Mer vendredi 24 avril 2026.
Montreuil-sur-Mer
Les Rencontres des Terre’Happy en Harmonie
Place du Général de Gaulle Montreuil-sur-Mer Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-24
Thérapeutes, artisans, etc.
Mardi 24, mercredi 25 et jeudi 26 avril 2026
Théâtre de Montreuil-sur-Mer
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3e édition Appel à candidatures jusqu’au 15 février
Un événement dédié aux Rencontres Humaines, au Bien-être, à la Conscience et à l’Harmonie, porté par une énergie de partage, de respect et de cœur.
Thérapeutes, praticiens, artisans et accompagnants du mieux-être désireux de participer à cette belle aventure peuvent dès à présent candidater via le formulaire https://shorturl.at/eHlwY (possibilité d’envoyer votre mail en message privé)
Renseignements 07 69 70 36 10 ou terrehappyharmonie@gmail.com
Crédit Terre Happy Harmonie .
Place du Général de Gaulle Montreuil-sur-Mer 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 7 69 70 36 10 terrehappyharmonie@gmail.com
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L’événement Les Rencontres des Terre’Happy en Harmonie Montreuil-sur-Mer a été mis à jour le 2026-01-14 par Maison du Tourisme et du patrimoine de Montreuil-sur-Mer