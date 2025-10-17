Les Rencontres d’Image de ville 2025 – Les Assemblées urbaines Musée d’histoire de Marseille Marseille

Début : 2025-10-17T18:00:00 – 2025-10-17T22:30:00

Fin : 2025-10-19T11:00:00 – 2025-10-19T16:30:00

️ LES ASSEMBLÉES URBAINES – MUSÉE D’HISTOIRE DE MARSEILLE / VIDEODROME 2

AVEC JOËLLE ZASK, PHILOSOPHE / TROIS CONVERSATIONS PROPOSÉES ET PRÉSENTÉES PAR OCÉANE RAGOUCY, ARCHITECTE, CURATRICE ET CRITIQUE

Habiter, c’est faire chaque jour une expérience d’architecture. Nos manières de vivre dépendent pourtant de décisions qui nous échappent. Comment agir sur nos manières d’habiter ? Océane Ragoucy propose cette année trois conversations qui interrogent nos coexistences à la croisée de l’urbanisme, de l’architecture et de l’écologie. Chacune des trois conversations se prolonge par une programmation cinématographique.

✨ ASSEMBLÉE #1 – VENDREDI 17 OCTOBRE avec Joëlle Zask et Océane Ragoucy

18h – MHM – CONVERSATION : L’ART DU VOISINAGE Le voisinage engage une coexistence, non une simple cohabitation. Pour Joëlle Zask, voisiner est un art social et politique : une entente fragile inscrite dans nos formes urbaines. Entre isolement et résidences fermées, comment repenser le voisinage à Marseille et ailleurs ?

✨20h30 – Videodrome 2 – LES BRUITS DE RECIFE de Kleber Mendonça Filho (2012) La vie d’un quartier de classe moyenne de Recife est bouleversée par l’arrivée d’une société de sécurité privée. Source de tranquillité pour certains, de tension pour d’autres, cette chronique brésilienne observe les rapports entre histoire, violence et voisinage.

✨ ASSEMBLÉE #2 – SAMEDI 18 OCTOBRE avec Joëlle Zask et Océane Ragoucy

14h30 – MHM – CONVERSATION : DANS LA RUE, QUAND LA PLACE DEVIENT PUBLIQUE Qu’est-ce qui rend un espace vraiment public et démocratique ? Pour Joëlle Zask, la rue vivante permet de participer, d’échanger et d’agir. Loin des décors figés, comment construire aujourd’hui des lieux ouverts, habités et partagés ?

✨17h – Videodrome 2 – PLACE DE LA RÉPUBLIQUE de Louis Malle (1974) En octobre 1972, Louis Malle installe sa caméra place de la République, à Paris, pour dialoguer librement avec les passants. Un portrait spontané de la parole publique et de la vie citadine.

✨ ASSEMBLÉE #3 – DIMANCHE 19 OCTOBRE en présence de la cinéaste Anna Vaz, Joëlle Zask et Océane Ragoucy

11h – MHM – CONVERSATION : QUE FONT LES ANIMAUX SAUVAGES À LA VILLE ? Rats, goélands, renards, perruches… Que nous disent ces présences sur nos manières d’habiter ? Et si la ville devenait un espace de cohabitation multi-espèces ? Repenser le sauvage, accueillir d’autres vies, imaginer une cité partagée.

✨14h – Videodrome – IL FAIT NUIT EN AMÉRIQUE de Ana Vaz (2022) Dans le zoo de Brasilia, des vies animales cohabitent avec les humains. La nuit venue, la frontière entre les espèces s’efface. Qui sont les véritables captifs ?

Musée d’histoire de Marseille 2 Rue Henri Barbusse, 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur https://musees.marseille.fr/musee-dhistoire-de-marseille-mhm

