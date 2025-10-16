Les Rencontres d’Image de ville 2025 – Un cinéaste, un architecte : dialogue Institut Méditerranéen de la Ville et des Territoires • IMVT Marseille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-16T20:00:00 – 2025-10-16T22:30:00

Fin : 2025-10-19T14:00:00 – 2025-10-19T22:30:00

DOMINIQUE MARCHAIS, LES MARNEURS : PAYSAGES CRITIQUES

Du côté du cinéma comme de celui de la fabrique de la ville et des territoires, le constat d’une transformation irréversible est là. Montée des eaux, inondations, sécheresses, incendies, tempêtes, risques industriels : comment habiter un environnement de plus en plus instable ? Comment appréhender crise écologique et urbanisation croissante ?

Jeudi 16 octobre au cinéma Les Variétés – Marseille

✨ 20h – LA RIVIÈRE de Dominique Marchais (2022) Entre Pyrénées et Atlantique coulent des rivières puissantes qu’on appelle les gaves. Les champs de maïs les assoiffent, les barrages bloquent la circulation du saumon. L’activité humaine bouleverse le cycle de l’eau et la biodiversité de la rivière. Des hommes et des femmes tendent leur regard curieux et amoureux vers ce monde fascinant fait de beauté et de désastre. En présence du cinéaste Dominique Marchais, avec Matthieu Duperrex, philosophe, et Eugénie Denarnaud, paysagiste et artiste.

Vendredi 17 octobre aux Variétés – Marseille

✨ 15h30 – NUL HOMME N’EST UNE ÎLE de Dominique Marchais (2017) Un voyage en Europe, de la Méditerranée aux Alpes, à la rencontre de femmes et d’hommes qui, par leur travail, inventent localement une forme de démocratie et façonnent un paysage commun. Le local serait-il le dernier territoire de l’utopie ? En présence du cinéaste et du collectif Les Marneurs.

✨ 18h – LES MARNEURS : RISQUES, RESSOURCES, RÉCITS Présentation publique du travail de l’agence Les Marneurs, qui conçoit et transforme les territoires à travers des projets urbains, paysagers et architecturaux en Europe. En présence des membres de l’agence Les Marneurs.

✨ 21h – TAKE SHELTER de Jeff Nichols (2011) Curtis, jeune ouvrier dans l’Ohio, est assailli de visions de tempêtes et de fin du monde. Entre angoisse et folie, il se demande s’il doit protéger sa famille ou se faire soigner. Un grand film sur la peur et la survie, entre apocalypse intime et drame social. Proposé et présenté par Dominique Marchais et Les Marneurs.

Samedi 18 octobre à 14h – Marseille

✨ 14h – Videodrome 2 – THE LAND de Robert Flaherty (1942) Images désolantes d’un Sud des États-Unis appauvri, où les terres s’assèchent et les habitants s’exilent. suivi de ✨ THE RIVER de Pare Lorentz (1938) Sur le fleuve Mississippi, les dérives des pratiques agricoles et forestières menacent la terre et la vie. Proposés et présentés par Dominique Marchais et Les Marneurs.

✨ 16h30 – IMVT – PENSER L’INCERTITUDE de Christian Barani (2024) Un voyage à travers la France, ses territoires et ses paysages. Vingt-quatre jeunes professionnel·les témoignent d’un engagement attentif envers le vivant et les lieux qu’ils habitent. En présence des Marneurs, de Bancaù Architectes et d’Anatomies d’Architecture.

✨ 17h30 – LES VARIÉTÉS – LA LIGNE DE PARTAGE DES EAUX de Dominique Marchais (2014) Du bassin de la Loire à ses affluents, un film sur la circulation invisible de l’eau et l’interdépendance des territoires. Une rêverie géographique et politique sur la solidarité du vivant. En présence du cinéaste, avec Les Marneurs.

Dimanche 19 octobre – Marseille

✨ 14h – Le Gyptis – LE TEMPS DES GRÂCES de Dominique Marchais (2009) Une vaste enquête sur le monde agricole français, entre mutations, résistances et héritages. Un film essentiel sur notre rapport à la terre et à l’avenir. En présence du cinéaste et des Marneurs, avec la Confédération paysanne et la Cité de l’agriculture.

✨ 17h30 – CONSEIL RÉGIONAL DE L’ORDRE DES ARCHITECTES PACA – DIALOGUE – CLÔTURE Le cinéaste et les architectes vous invitent à partager un moment convivial pour prolonger les échanges autour des récits du territoire, de la ville et du paysage.

✨ 20h – LE FLEUVE SAUVAGE d’Elia Kazan (1960) Aux États-Unis, dans les années 1930, un jeune ingénieur doit convaincre des habitants de quitter leurs terres avant la construction d’un barrage. Face à lui, une femme refuse d’abandonner la mémoire du lieu. Proposé par Dominique Marchais et Les Marneurs.

Institut Méditerranéen de la Ville et des Territoires • IMVT 2, place Jules Guesde 13003 Marseille Marseille 13003 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur C'est à la Porte d'Aix, tout près de la gare Saint-Charles et de son campus universitaire que l'Institut Méditerranéen de la Ville et des Territoires (IMVT) a ouvert ses portes en septembre 2023. Issu de la volonté commune de trois écoles : l'École Nationale Supérieure d'Architecture de Marseille (ENSA-M), l'Institut d'Urbanisme et d'Aménagement Régional d'Aix-Marseille (IUAR) et l'École Nationale Supérieure du Paysage Versailles-Marseille (ENSP), l'IMVT se structure autour d'objectifs partagés.

L'édifice a été conçu et imaginé par une maitrise d'œuvre regroupant plusieurs cabinets d'architectes (NP2F Architectes, Marion Bernard, Point Suprême, Odile Seyler/Jacques Lucan) et de paysagistes (Atelier Roberta), prônant une architecture s'ouvrant largement vers la ville pour en recevoir tous les échos. Au sein d'un bâtiment bioclimatique de près de 15 000 m2, l'IMVT est doté d'espaces de formation, d'expérimentation et de recherche dédiés aux trois écoles ainsi que d'espaces communs et partagés.

