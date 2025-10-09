Les Rencontres d’Image de Ville Aix-en-Provence

Les Rencontres d’Image de Ville Aix-en-Provence jeudi 9 octobre 2025.

Les Rencontres d’Image de Ville

Du jeudi 9 au dimanche 12 octobre 2025. Le Mazarin / Institut de l’image / Aix-Marseille Université / Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-09

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-09

Cette année, la section État des lieux propose de parcourir le territoire métropolitain, d’emprunter les chemins cinématographiques de son histoire, la grande et les plus petites.

Depuis ses premières décennies, le cinéma filme le territoire métropolitain. D’Aix-en-Provence à Marseille, de La Ciotat à Martigues, les cinéastes posent leur regard sur ce territoire. Qu’est-ce que les films en donnent à voir ? Quelles histoires ce territoire inspire-t-il ?

À ce propos, le cinéaste René Allio écrivait dans les années 1980 « Ce territoire est toujours sensible. De même que dans le passé, lui et les hommes qui l’ont habité se sont entre-façonnés, de même aujourd’hui, lui et les hommes qui l’habitent (ou viennent l’habiter) s’entre-façonnent encore. C’est lui qui accueille l’histoire et, en même temps, la fait. L’histoire grande et l’histoire petite. Celle des populations, des grands événements, des commerces, des industries, mais encore celle de chaque homme et de chaque

femme, la plus petite, la plus vraie, la plus romanesque ». .

Le Mazarin / Institut de l’image / Aix-Marseille Université / Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

New edition of the Film Festival on architecture and urban space

German :

Die diesjährige Sektion État des lieux schlägt vor, das Gebiet der Metropole zu bereisen und die filmischen Wege ihrer Geschichte zu beschreiten, der großen und der kleinen.

Italiano :

Quest’anno, la sezione État des lieux vi invita a esplorare l’area metropolitana, seguendo i percorsi cinematografici della sua storia, grande e piccola.

Espanol :

Este año, la sección État des lieux le invita a explorar el área metropolitana, siguiendo los caminos cinematográficos de su historia, grandes y pequeños.

L’événement Les Rencontres d’Image de Ville Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-08-05 par Office de Tourisme d’Aix en Provence