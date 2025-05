Les Rencontres du Bas-Chantenay, 3e édition – Cale Dubigeon Nantes, 17 mai 2025 14:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-17 14:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

Situé entre la Loire et les coteaux, le Bas-Chantenay est l’un des lieux emblématiques de Nantes en pleine transformation. À pied, à vélo ou même en bateau, venez explorer ce quartier en mutation et plonger au cœur de ce grand projet de réaménagement urbain. Rejoignez-nous pour une journée conviviale, riche en découvertes, animations et rencontres autour du Bas-Chantenay !Au programme : exposition du projet urbain, stands des associations et entreprises du quartier, rencontres avec les élus…, des visites sur inscription et des spectacles et animations dans le cadre des 10 ans du Dahu.Pour découvrir tout le programme, c’est ici

Cale Dubigeon Nantes 44100

02 40 41 61 90 https://www.eventbrite.fr/e/billets-les-rencontres-du-bas-chantenay-3-1335285738589?aff=oddtdtcreator