Les Rencontres du Bien-Être Pyrénées TARBES Tarbes

LE BIEN-ÊTRE AU RENDEZ-VOUS

Comme l’année dernière, le salon se déroulera sur trois jours. Trois jours pour prendre soin de vous grâce aux Rencontres du Bien-Être Pyrénées !

Plusieurs thématiques développement personnel, techniques et pratiques corporelles et psycho-corporelles, sexualité, psychologie, philosophie, nature et environnement…

Plusieurs animations ateliers, conférences, exposants, dédicaces.

Nos invitées 2025 :

– Catherine Testa auteure, conférencière et fondatrice de loptimisme.com, elle viendra partager avec vous son énergie positive et ses réflexions face aux personnes en souffrance mentale

– Linda Hardy actrice, auteure et mannequin, elle nous fait l’honneur de venir partager son expérience autour d’un sujet essentiel la « Ménopause Attitude », une conférence pour parler librement de cette étape de vie, la comprendre… et surtout l’aborder avec sérénité et confiance

Horaires :

– Vendredi 10h à 20h

– Samedi 10h à 20h

– Dimanche 10h à 19h

TARBES Bd du Président Kennedy

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 9 72 11 00 30

English :

WELL-BEING ON THE AGENDA

Like last year, the show will take place over three days. Three days to pamper yourself at the Rencontres du Bien-Être Pyrénées!

Themed around personal development, body and mind-body techniques and practices, sexuality, psychology, philosophy, nature and the environment…

Various events: workshops, conferences, exhibitors, book signings.

Our 2025 guests:

– Catherine Testa: author, lecturer and founder of loptimisme.com, she will share her positive energy and her thoughts on people in mental distress

– Linda Hardy: actress, author and model, she is honored to share her experience on an essential subject: the « Menopause Attitude », a conference to talk freely about this stage of life, to understand it? and above all, to approach it with serenity and confidence

Opening hours :

– Friday: 10am to 8pm

– Saturday: 10am to 8pm

– Sunday: 10am to 7pm

German :

DAS WOHLBEFINDEN IM MITTELPUNKT

Wie im letzten Jahr wird sich die Messe über drei Tage erstrecken. Drei Tage, an denen Sie sich dank der Rencontres du Bien-Être Pyrénées um sich selbst kümmern können!

Mehrere Themen: Persönlichkeitsentwicklung, Körpertechniken und -praktiken sowie psycho-korporale Praktiken, Sexualität, Psychologie, Philosophie, Natur und Umwelt…

Mehrere Veranstaltungen: Workshops, Konferenzen, Aussteller, Signierstunden.

Unsere Gäste 2025 :

– Catherine Testa: Autorin, Rednerin und Gründerin von loptimisme.com. Sie wird mit Ihnen ihre positive Energie und ihre Überlegungen im Hinblick auf Menschen mit psychischen Problemen teilen

– Linda Hardy: Schauspielerin, Autorin und Model, die uns die Ehre erweist, ihre Erfahrungen zu einem wichtigen Thema zu teilen: die « Menopause Attitude », eine Konferenz, um frei über diese Lebensphase zu sprechen, sie zu verstehen und vor allem mit Gelassenheit und Vertrauen anzugehen

Öffnungszeiten:

– Freitag: 10.00 bis 20.00 Uhr

– Samstag: 10 bis 20 Uhr

– Sonntag: 10 bis 19 Uhr

Italiano :

BENESSERE IN AGENDA

Come l’anno scorso, il salone si svolgerà su tre giorni. Tre giorni per coccolarsi ai Rencontres du Bien-Être Pyrénées!

Saranno trattati diversi temi: sviluppo personale, tecniche e pratiche del corpo e della mente, sessualità, psicologia, filosofia, natura e ambiente…

Vari eventi: workshop, conferenze, espositori, firme di libri.

I nostri 2025 ospiti:

– Catherine Testa: autrice, relatrice e fondatrice di loptimisme.com, condividerà la sua energia positiva e le sue riflessioni sulle persone affette da malattie mentali

– Linda Hardy: attrice, autrice e modella, ci fa l’onore di venire a condividere la sua esperienza su un tema fondamentale: la « Menopause Attitude », una conferenza per parlare liberamente di questa fase della vita, per capirla e soprattutto per affrontarla con serenità e fiducia

Orari di apertura :

– Venerdì: dalle 10.00 alle 20.00

– Sabato: dalle 10.00 alle 20.00

– Domenica: dalle 10.00 alle 19.00

Espanol :

EL BIENESTAR EN EL ORDEN DEL DÍA

Como el año pasado, el salón durará tres días. Tres días para mimarse en los Encuentros del Bienestar de los Pirineos

Se abordarán diversos temas: desarrollo personal, técnicas y prácticas cuerpo-mente, sexualidad, psicología, filosofía, naturaleza y medio ambiente…

Diversos actos: talleres, conferencias, expositores, firmas de libros.

Nuestros 2025 invitados:

– Catherine Testa: autora, conferenciante y fundadora de loptimisme.com, compartirá su energía positiva y sus reflexiones sobre las personas que sufren enfermedades mentales

– Linda Hardy: actriz, escritora y modelo, nos hace el honor de venir a compartir su experiencia sobre un tema esencial: la « Actitud menopáusica », una conferencia para hablar libremente de esta etapa de la vida, comprenderla… y sobre todo abordarla con serenidad y confianza

Horario de apertura :

– Viernes: de 10.00 a 20.00 h

– Sábado: de 10:00 a 20:00

– Domingo: de 10:00 a 19:00

