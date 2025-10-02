Les Rencontres du Bien Vieillir Débat-Théâtral « Du côté de la vie » IFR, auditorium du CAREL Royan

Les Rencontres du Bien Vieillir Débat-Théâtral « Du côté de la vie » IFR, auditorium du CAREL Royan jeudi 2 octobre 2025.

Les Rencontres du Bien Vieillir Débat-Théâtral « Du côté de la vie »

IFR, auditorium du CAREL 48 bd Franck Lamy Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-02 14:00:00

fin : 2025-10-02

Date(s) :

2025-10-02

Par la Compagnie Entrées de Jeu Organisée par la Coop Charente-Maritime Habitat, en partenariat avec la Ville de Royan/santé et le CCAS

.

IFR, auditorium du CAREL 48 bd Franck Lamy Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 18 55 86 lverri@ccmh.fr

English :

By Compagnie Entrées de Jeu Organized by Coop Charente-Maritime Habitat, in partnership with Ville de Royan/santé and CCAS

German :

Von der Compagnie Entrées de Jeu Organisiert von der Coop Charente-Maritime Habitat, in Partnerschaft mit der Stadt Royan/Gesundheit und dem CCAS

Italiano :

A cura della Compagnie Entrées de Jeu Organizzato da Coop Charente-Maritime Habitat, in collaborazione con la Città di Royan/Sanità e CCAS

Espanol :

Por la Compagnie Entrées de Jeu Organizado por Coop Charente-Maritime Habitat, en colaboración con la Ciudad de Royan/Salud y la CCAS

L’événement Les Rencontres du Bien Vieillir Débat-Théâtral « Du côté de la vie » Royan a été mis à jour le 2025-09-09 par Mairie de Royan