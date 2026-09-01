Les rencontres du bien vieillir Salle de l’Atelier Vaux-sur-Mer
vendredi 25 septembre 2026 · Salle de l'Atelier · Vaux-sur-Mer
Informations pratiques
Vaux-sur-Mer
Les rencontres du bien vieillir
Salle de l’Atelier 11 rue Georges Claude Vaux-sur-Mer Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 14:00:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Débat-théâtral intitulé « Je ne me souviens plus très bien » et stands d’information sur le thème du bien vieillir.
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Salle de l’Atelier 11 rue Georges Claude Vaux-sur-Mer 17640 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 18 55 86 servicesenior@ccmh.fr
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English :
A theatrical debate titled “I Don’t Remember Very Well” and information booths on the topic of aging well.
L’événement Les rencontres du bien vieillir Vaux-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-04 par Mairie de Vaux-sur-mer
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