Les rencontres du Bozon Malicorne-sur-Sarthe

Les rencontres du Bozon Malicorne-sur-Sarthe vendredi 15 août 2025.

Les rencontres du Bozon

La Buzardière Malicorne-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-15 10:00:00

fin : 2025-08-15

Date(s) :

2025-08-15

Rencontre pour un projet d’association en lien avec la biodiversité et l’épanouissement personnel.

Programme

9h30 Accueil thé café

10h-11h30 Balade bucolique sensorielle guidée par une clown, tour du terrain

11h30-13h Atelier Robustesse et coopération

Apports, réflexions et créativité individuelle et collective

Présentation du projet d’association voulez-vous nous rejoindre ?

Repas partagé (chacun amène quelque-chose)

15h-17h Atelier créatif nature Des tiges & des liens, comment ça tient ?

Invitation à jouer avec le végétal pour construire ensemble

18h Scène ouverte venez faire un tour de piste

Poésie lecture théâtre chanson sketch blague… tout est possible .

La Buzardière Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire +33 6 28 07 75 81

English :

Meeting for an association project linked to biodiversity and personal development.

German :

Treffen für ein Vereinsprojekt im Zusammenhang mit Biodiversität und Selbstverwirklichung.

Italiano :

Incontro per un progetto associativo legato alla biodiversità e allo sviluppo personale.

Espanol :

Reunión para un proyecto de asociación relacionado con la biodiversidad y el desarrollo personal.

L’événement Les rencontres du Bozon Malicorne-sur-Sarthe a été mis à jour le 2025-07-28 par OT Vallée de la Sarthe