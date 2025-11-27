Les Rencontres du Cinéma de Beaurepaire Cinéma L’Oron Beaurepaire
Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Date(s) :
Au programme de la 37e édition des Rencontres du Cinéma 17 films en avant-première, des rencontres avec des invités passionnés et passionnants, une journée dédiée aux courts-métrages, des films Jeune Public, une soirée After Rencontres, …
.
Cinéma L’Oron 2 Avenue Louis Michel Villaz Beaurepaire 38270 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 56 31 38 rencontrescinema@entre-bievreetrhone.fr
English :
On the program for the 37th Rencontres du Cinéma: 17 film premieres, meetings with passionate and fascinating guests, a day dedicated to short films, films for young audiences, an After Rencontres evening, …
German :
Auf dem Programm der 37. Ausgabe der Rencontres du Cinéma stehen 17 Filme in Vorpremiere, Begegnungen mit leidenschaftlichen und spannenden Gästen, ein Tag, der den Kurzfilmen gewidmet ist, Filme für ein junges Publikum, ein Abend nach den Rencontres, …
Italiano :
Il programma del 37° Rencontres du Cinéma prevede 17 anteprime cinematografiche, incontri con ospiti appassionati e affascinanti, una giornata dedicata ai cortometraggi, film per il pubblico giovane, una serata After Rencontres, …
Espanol :
En el programa de la 37ª edición de los Rencontres du Cinéma: 17 estrenos de películas, encuentros con invitados apasionados y fascinantes, una jornada dedicada a los cortometrajes, películas para el público joven, una velada After Rencontres, …
