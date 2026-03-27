Les Rencontres du Circonflexe 1939-1940 la drôle de guerre

24 Rue de la Herse Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 18:30:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Cette rencontre du Circonflexe se fera autour du thème de 1939/1940 la drôle de guerre ou la fin de la IIIe République . François Gatineau proposera un éclairage pour mieux comprendre les évènements de cette période.

Possibilité de restauration > réservation conseillée.

Cette rencontre du Circonflexe se fera autour du thème de 1939/1940 la drôle de guerre ou la fin de la IIIe République . François Gatineau, écrivain spécialiste de la Seconde Guerre Mondiale, proposera un éclairage pour mieux comprendre les évènements de cette période.

Aussi en réservant dès à présent auprès du Circonflexe au 06 81 49 02 71, vous pourrez également rester pour le repas pris en commun à l’issue des échanges, moment toujours chaleureux autour de notre intervenant.

Repas sur place hors boisson 15€ .

24 Rue de la Herse Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 81 49 02 71

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English :

This Circonflexe meeting will focus on the theme of 1939/1940 la drôle de guerre ou la fin de la IIIe République . François Gatineau will shed light on the events of this period.

Catering available > booking recommended.

L’événement Les Rencontres du Circonflexe 1939-1940 la drôle de guerre Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-03-27 par OTs DU PERCHE