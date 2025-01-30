Les Rencontres du Circonflexe L’art du changement Nogent-le-Rotrou

Les Rencontres du Circonflexe L’art du changement

24 Rue de la Herse Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 18:30:00

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Cette rencontre du Circonflexe se fera autour du thème de L’art du changement . L’appréhender au-delà des peurs par Florent Roy, formateur, écrivain et philosophe.

Possibilité de restauration sur place > réservation conseillée.

Vendredi 30 janvier 2025 à 18h30

Un chapeau sera à votre disposition.

Aussi en réservant dès à présent auprès du Circonflexe au 06 81 49 02 71, vous pourrez également rester pour notre repas pris en commun à l’issue de nos échanges, moment toujours chaleureux autour de notre intervenant.

Repas sur place hors boisson 15€ .

24 Rue de la Herse Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 81 49 02 71

English :

The theme of this Circonflexe meeting is The art of change . Florent Roy, trainer, writer and philosopher.

Catering available on site > booking recommended.

Friday, January 30, 2025 at 6:30pm

