Les Rencontres du Circonflexe L’art du changement Nogent-le-Rotrou

Les Rencontres du Circonflexe L’art du changement
24 Rue de la Herse Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Début : 2026-01-30 18:30:00
Cette rencontre du Circonflexe se fera autour du thème de L’art du changement . L’appréhender au-delà des peurs par Florent Roy, formateur, écrivain et philosophe.
Possibilité de restauration sur place > réservation conseillée.
Vendredi 30 janvier 2025 à 18h30
Un chapeau sera à votre disposition.
Aussi en réservant dès à présent auprès du Circonflexe au 06 81 49 02 71, vous pourrez également rester pour notre repas pris en commun à l’issue de nos échanges, moment toujours chaleureux autour de notre intervenant.
Repas sur place hors boisson 15€ .
24 Rue de la Herse Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 81 49 02 71
English :
The theme of this Circonflexe meeting is The art of change . Florent Roy, trainer, writer and philosopher.
Catering available on site > booking recommended.
Friday, January 30, 2025 at 6:30pm
