LES RENCONTRES DU FILM D’ART 13ÈME ÉDITION CINÉMA LE RÉGENT Saint-Gaudens

LES RENCONTRES DU FILM D’ART 13ÈME ÉDITION

CINÉMA LE RÉGENT 16 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens Haute-Garonne

13ème édition des Rencontres du Film d’Art ! 24 films de durées, de nationalités et de teneurs variées, 6 invités sur les 3 soirées pour un échange après la projection, une exposition dans le grand couloir du cinéma, un bistrot, une librairie…

La proposition des Rencontres du Film d’Art (RFA) est de vous inviter à venir en salle de Cinéma, partager des moments conviviaux et nous faire mettre de côté le quotidien et l’actualité souvent pesante, sans pour autant l’oublier ! En effet, certains films viennent s’emparer de sujets de société mais ils nous les présentent sous un autre prisme, et révèlent au fond, une lumière aux nuances différentes, une ouverture.

Les derniers jours de janvier sont encore propices aux souhaits. Celui de l’équipe des RFA est d’être ensemble le temps d’un festival, et pourquoi pas plus. Peut-être la promesse de se retrouver par la suite, liés par les films et les rencontres.

Entrez dans une bulle pendant 4 jours peinture, musique, architecture, danse, littérature, Cinéma, photographie, broderie… Les arts et les artistes à travers le regard des cinéastes.

Restauration sur place à toute heure. Produits locaux et faits maison. De la formule petit déjeuner à partir de 9h30 jusqu’au repas du soir, l’équipe des RFA vous propose des plats du jour, des tartes ainsi que des desserts et des boissons.

Sur place une sélection de DVD et de livres.

Films primés et Bruit de couloir la programmation sera révélée à l’issue de la remise des prix dimanche 1er février à 11h30. .

CINÉMA LE RÉGENT 16 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie

13th Rencontres du Film d’Art! 24 films of varying lengths, nationalities and content, 6 guests over the 3 evenings for post-screening discussions, an exhibition in the cinema’s main hallway, a bistro, a bookshop?

