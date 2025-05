Les Rencontres du Littoral – Saint-Lunaire, 7 juin 2025 10:00, Saint-Lunaire.

Ille-et-Vilaine

Les Rencontres du Littoral Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine

Début : 2025-06-07 10:00:00

fin : 2025-06-07

2025-06-07

Les Rencontres du Littoral 2025 sont à nouveau cette année le fruit des réflexions, échanges et travaux des membres de

l’association Emeraude Littoral.

Scientifiques, artistes, navigateurs, auteurs, jeunes entrepreneurs, tous amoureux du littoral et de la mer. Nous sommes éco-conscients des richesses mais aussi des fragilités qui caractérisent l’Espace Littoral auquel, chacun de nous est extrêmement attaché. Nous savons que vivre ce Littoral est une chance, mais impose également des devoirs et des droits. Cette conscience doit s’ouvrir à une éco- responsabilité . Les Rencontres ont un programme sur 3 axes l’Art et la Culture, l’Environnement, la Science.

Sylvain TESSON, écrivain, aventurier et poète sera notre invité d’honneur pour cette quatrième édition des Rencontres du Littoral. Il dédicacera notamment son dernier ouvrage Les piliers de la mer et nous ne pouvions espérer meilleur titre de livre pour l’accueillir ! La fondation TARA nous présentera TARA POLAR STATION, station polaire dérivante en arctique.

PROGRAMME DU SAMEDI 7 JUIN 2025

=> EXPOSITIONS

– Exposition Photographies « Les Singes de la Vallée La Rance, des femmes, des hommes et des bateaux » Stéphane MAILLARD, Parc du Nessay à Saint-Briac

– LA NEF EX-VOTO Peinture / Installation Johann OLLIVIER, Vieille Église de Saint-Lunaire

– Exposition Photographies « À l’approche des cinquantièmes hurlants » Frédéric YSNEL &Thierry de La FOURNIÈRE, Tennis de Saint-Lunaire

– Exposition Peinture Bertrand DE MIOLLIS, Galerie Winston Dinard

– EXPOSITION PEINTURE Olivier DESVAUX, Galerie Winston Dinard

Sylvain TESSON sera présent pour assister aux différentes rencontres.

=> 10h Rencontre Tente Yacht Club Saint-Lunaire

KORUC EMBARQUEZ VERS LA PRÉHISTOIRE LES PREMIÈRES NAVIGATIONS

L’association Koruc conduit des projets associant une démarche scientifique à des actions de médiation, de valorisation et de sensibilisation au patrimoine archéologique et naturel. Baptême de pirogues possible à la fin de la rencontre. Vincent BERNARD, Archéologue au CNRS et Université de Rennes Philippe GUILLONNET, Médiateur en archéologie pour Koruc Claire TARDIEU, Archéologue et médiatrice.

=> 10h30 Rencontre Yacht Club Saint-Lunaire

LA FOLLE AVENTURE AVEC TARA TARI

Navigatrice, depuis 2009 Capucine sillonne le monde pour témoigner de la nécessité de prendre soin de la nature. Elle évoquera son tour du monde en solitaire à bord de son bateau Tara Tari en fibres de jute et matériaux de récupération. Capucine TROCHET Navigatrice et auteur du livre Tara Tari. Mes ailes, ma liberté.

=> 10h30 / 12h Ateliers enfants Yacht Club Saint-Lunaire

ATELIER DRAPEAUX A PARTIR DE 6 ANS / GRATUIT

Création de petits drapeaux, à l’aide de tampons colorés pour représenter Saint Lunaire. Capucine de BEAUMONT Étudiante en Master 2 de design graphique.

=> 11h30 Rencontre Yacht Club Saint-Lunaire

PRODUITS NATURELS ET MÉDICAMENTS

Professeur à la faculté de Pharmacie, ses travaux se concentrent notamment sur la chimie des lichens. Il évoquera les

produits naturels comme source de médicaments. Joël BOUSTIE Professeur en pharmacognosie Université de Rennes.

=> 14h Table ronde Tente Yacht Club Saint-Lunaire

QUAND L’EAU DOUCE RENCONTRE L’EAU SALÉE

Cette problématique que nous voulons dynamique, instructive et joyeuse, nous l’aborderons à travers l’expérience de Sweet Energy, qui utilise cette rencontre de l’eau douce et de l’eau salée pour produire de l’électricité. Nous l’appréhenderons du point de vue d’un ostréiculteur car les huîtres sont les témoins et les sentinelles de la qualité de nos eaux. Nous verrons que l’eau douce et l’eau salée peuvent provoquer un conflit à travers l’exemple de la Loire et son estuaire. Nous verrons également que cette rencontre est aussi une étonnante source de richesse dont témoigne la biodiversité présente dans les estuaires. Avec nos différents invités, nous aborderons cette thématique. Thierry BURLOT président du comité de bassin Loire-Bretagne, Frédéric YSNEL université de Rennes 1 Cresco, biologiste, Thomas GIMBERT, ostréiculteur, Maud LE FLOC’H, Initiatrice de la démarche vers un parlement de Loire .

=> 15h30 Rencontre Thalasso EMERIA Dinard

LA FOLLE AVENTURE AVEC TARA TARI

Navigatrice, depuis 2009 Capucine sillonne le monde pour témoigner de la nécessité de prendre soin de la nature. Elle évoquera son tour du monde en solitaire à bord de son bateau Tara Tari en fibres de jute et matériaux de récupération.

Capucine TROCHET Navigatrice et auteur du livre Tara Tari. Mes ailes, ma liberté.

=> 15h30 Rencontre Yacht Club Saint-Lunaire

CHEF ÉTOILÉ DU CASTELBRAC Julien HENNOTE

Chef étoilé du restaurant Le Pourquoi Pas du Castelbrac Dinard. Il nous parlera de sa cuisine responsable et durable et il nous dira pourquoi il a choisi le peintre Mathurin Méheut pour inspirer ses recettes de cuisine. Il dédicacera son livre Mathurin Méheut Contempler et cuisiner la mer .

=> 17h Table ronde Tente Yacht Club Saint-Lunaire

LE RENOUVEAU DU VIN BRETON

À travers une rencontre entre viticulteurs professionnels et amateurs nous aborderons cette nouvelle culture du vin en bretagne et sur le littoral. Quelle évolution possible, notamment avec le changement climatique actuel. Une géographe, des vignerons, un sommelier amoureux des vins et vigneron amateur participeront à cette table ronde. Bien évidemment cette rencontre se conclura par une dégustation. Valérie BONNARDOT, Directrice du département de géographie et d’aménagement de l’espace, Université de Rennes, Christian STÉVANIN, ancien professeur du LH de Dinard, oenologue, maître sommelier, Laurent HOUZÉ viticulteur à Erquy, Association du clos de Garo.

=> 18h Concert Thalasso Emeria Dinard

VIOLONCELLISTE Lisa STRAUSS

Performance de cette concertiste amoureuse du littoral Lisa STRAUSS Fondation Gautier Capuçon.

=> 20h Expérience Salle Jean-Rochefort

LECTURE THÉÂTRALISÉE Marie-Hélène JANIN

Comédienne et conteuse, Compagnie des Feux de l’Harmattan, Marie Hélène lira des textes d’Olivier de Kersauson, accompagné de son guitariste Tonino.

Marie-Hélène JANIN, TONINO. Gratuit.

=> 21h FILM MULTI-PRIMÉ Salle Jean-Rochefort

THE BLUE QUEST PALAWAN

Ce documentaire met en avant la préservation des aires marines. Il sera présenté à Saint-Lunaire en avant-première de l’UNOC à Nice. S’en suivra des questions / réponses. Anne-Marie MARC Spécialiste nationale des aires marines protégées. Ex-chargée de mission auprès des DREAL.

Gratuit, tout public. .

Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne

