Les Rencontres du Littoral – Saint-Lunaire, 8 juin 2025 10:00, Saint-Lunaire.

Ille-et-Vilaine

Les Rencontres du Littoral Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-08 10:00:00

fin : 2025-06-08

Date(s) :

2025-06-08

Les Rencontres du Littoral 2025 sont à nouveau cette année le fruit des réflexions, échanges et travaux des membres de

l’association Emeraude Littoral.

Scientifiques, artistes, navigateurs, auteurs, jeunes entrepreneurs, tous amoureux du littoral et de la mer. Nous sommes éco-conscients des richesses mais aussi des fragilités qui caractérisent l’Espace Littoral auquel, chacun de nous est extrêmement attaché. Nous savons que vivre ce Littoral est une chance, mais impose également des devoirs et des droits. Cette conscience doit s’ouvrir à une éco- responsabilité . Les Rencontres ont un programme sur 3 axes l’Art et la Culture, l’Environnement, la Science.

Sylvain TESSON, écrivain, aventurier et poète sera notre invité d’honneur pour cette quatrième édition des Rencontres du Littoral. Il dédicacera notamment son dernier ouvrage Les piliers de la mer et nous ne pouvions espérer meilleur titre de livre pour l’accueillir ! La fondation TARA nous présentera TARA POLAR STATION, station polaire dérivante en arctique.

PROGRAMME DU DIMANCHE 8 JUIN 2025

=> EXPOSITIONS

– Exposition Photographies « Les Singes de la Vallée La Rance, des femmes, des hommes et des bateaux » Stéphane MAILLARD, Parc du Nessay à Saint-Briac

– LA NEF EX-VOTO Peinture / Installation Johann OLLIVIER, Vieille Église de Saint-Lunaire

– Exposition Photographies « À l’approche des cinquantièmes hurlants » Frédéric YSNEL &Thierry de La FOURNIÈRE, Tennis de Saint-Lunaire

– Exposition Peinture Bertrand DE MIOLLIS, Galerie Winston Dinard

– EXPOSITION PEINTURE Olivier DESVAUX, Galerie Winston Dinard

=> 10h Rencontre Yacht Club Saint-Lunaire

ODYSSÉES BLANCHES Stéphane DUGAST

Partez à la découverte de la saga méconnue des expéditions polaires à la française, depuis les prémices en arctique jusqu’aux années héroïques en antarctique. La France compte parmi les nations polaires majeures grâce à d’illustres explorateurs tels Jean Baptiste Charcot et Paul Émile Victor au XXè siècle. Stéphane DUGAST Auteur, Réalisateur, Conférencier.

=> 10h / 11h30 Ateliers enfants Yacht Club Saint-Lunaire

ATELIER CERF-VOLANT A PARTIR DE 9 ANS / GRATUIT

Atelier de montage et de personnalisation de cerfs-volants en tissu. Capucine de BEAUMONT Étudiante en Master 2 de

design graphique.

=> 11h Rencontre Yacht Club Saint-Lunaire

VOLONTAIRE POUR LES ÎLES DE LA DÉSOLATION

Récit littoral (en projection diapositives d’époque donc un peu vintage) d’un hivernage volontaire sur l’Archipel des Kerguelen. Frédéric YSNEL et Thierry de La FOURNIÈRE.

=> 11h Rencontre Le Nessay Saint-Briac

PRESENTATION DU PLUS GRAND VOILIER DE CROISIÈRE DU MONDE Vianney VAUTIER

De 2016 à 2022, Vianney Vautier pilote le développement du concept Silenseas, grand voilier de croisière qui préfigure déjà l’Orient Express Corinthian. Suite à sa rencontre avec le groupe ACCOR, il accompagne le projet de construction pour suivre et développer le projet des Yachts Orient Express en tant que Directeur des Opérations, avec toujours l’objectif d’en faire le navire le plus économe de cette dimension. Une légende s’invite en mer avec la révélation du plus grand voilier du monde. Vianney Vautier nous présentera ce grand voilier de croisière. Vianney VAUTIER Architecte naval, ingénieur avec une spécialisation en hydrodynamique et génie océanique.

=> 12h Brunch caritatif Le Nessay Saint-Briac

Brunch dans un cadre d’exception au Château du Nessay de Saint-Briac au profit de l’association SNSM.

SUR RÉSERVATION AUPRÈS DU NESSAY TEL +33 2 99 210 210

=> 16h FILM Salle Jean-Rochefort

PAUL-ÉMILE VICTOR J’AI HORREUR DU FROID

Personnalité très médiatique de la France du XXème siècle, Paul Emile Victor est aujourd’hui tombé dans l’oubli. Ethnologue, écrivain, dessinateur et créateur des Expéditions Polaires Françaises, Paul Emile Victor est aussi un explorateur engagé, très attaché à la Nature et sa défense. Pour la première fois, archives inédites, témoignages forts et lieux clés de son existence, sont réunis dans un film documentaire qui va retracer l’incroyable destin d’un des pionniers de l’écologie. Avec la présence de Stéphane DUGAST, réalisateur du film.

=> 18h FILM Salle Jean-Rochefort

WATter

Alors que les aléas géopolitiques remettent en question la souveraineté énergétique de l’Europe, le dérèglement climatique rappelle l’urgence de produire une énergie plus propre et durable. L’éolien en mer semble répondre à ces défis, mais ne risque-t-il pas de perturber les écosystèmes marins et de bouleverser les économies locales ? La filière est-elle suffisamment mature pour produire assez d’électricité à un prix abordable ? En quête de réponses, l’équipage WATter

vous embarque pour quatre mois d’expédition à la voile dans les mers du nord pour percer les secrets de l’éolien en mer. Un film rythmé par les vents, mêlant aventure extraordinaire et témoignages de terrain. L’équipage de WATter et Eric FEUNTEUN, professeur en écologie marine au Muséum d’Histoire Naturelle.

=> 21h30 Concert Plage de Longchamp *en fonction de la météo, voir sur les réseaux sociaux

VIOLONCELLISTE Lisa STRAUSS

Pour le coucher de soleil, performance de cette concertiste amoureuse du littoral.

Lisa STRAUSS Fondation GAUTIER CAPUÇON .

Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Les Rencontres du Littoral Saint-Lunaire a été mis à jour le 2025-05-21 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme