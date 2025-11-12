Les rencontres du Mercredi avec Annie Boube A la librairie Le Vent des Mots Lannemezan

Les rencontres du Mercredi avec Annie Boube

A la librairie Le Vent des Mots 47 rue Victor Hugo Lannemezan Hautes-Pyrénées

Début : 2025-11-12 10:00:00

fin : 2025-11-12

2025-11-12

Dans ce livre dédié à sa famille, Annie Boube nous parlera de ses Souvenirs minuscules, souvenirs déferlants. Une chronique familiale de l’Algérie aux Pyrénées.

+33 5 62 39 55 46

English :

In this book dedicated to her family, Annie Boube tells us about her Souvenirs minuscules, souvenirs déferlants. A family chronicle from Algeria to the Pyrenees.

German :

In diesem ihrer Familie gewidmeten Buch wird uns Annie Boube von ihren Winzigen Erinnerungen, stürmischen Erinnerungen erzählen. Eine Familienchronik von Algerien bis zu den Pyrenäen.

Italiano :

In questo libro dedicato alla sua famiglia, Annie Boube ci racconta i suoi Souvenirs minuscules, souvenirs déferlants . Una cronaca familiare dall’Algeria ai Pirenei.

Espanol :

En este libro dedicado a su familia, Annie Boube nos habla de sus Souvenirs minuscules, souvenirs déferlants . Una crónica familiar de Argelia a los Pirineos.

