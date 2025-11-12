Les rencontres du Mercredi avec Annie Boube A la librairie Le Vent des Mots Lannemezan
Les rencontres du Mercredi avec Annie Boube A la librairie Le Vent des Mots Lannemezan mercredi 12 novembre 2025.
A la librairie Le Vent des Mots 47 rue Victor Hugo Lannemezan Hautes-Pyrénées
Début : 2025-11-12 10:00:00
fin : 2025-11-12
2025-11-12
Dans ce livre dédié à sa famille, Annie Boube nous parlera de ses Souvenirs minuscules, souvenirs déferlants. Une chronique familiale de l’Algérie aux Pyrénées.
English :
In this book dedicated to her family, Annie Boube tells us about her Souvenirs minuscules, souvenirs déferlants. A family chronicle from Algeria to the Pyrenees.
German :
In diesem ihrer Familie gewidmeten Buch wird uns Annie Boube von ihren Winzigen Erinnerungen, stürmischen Erinnerungen erzählen. Eine Familienchronik von Algerien bis zu den Pyrenäen.
Italiano :
In questo libro dedicato alla sua famiglia, Annie Boube ci racconta i suoi Souvenirs minuscules, souvenirs déferlants . Una cronaca familiare dall’Algeria ai Pirenei.
Espanol :
En este libro dedicado a su familia, Annie Boube nos habla de sus Souvenirs minuscules, souvenirs déferlants . Una crónica familiar de Argelia a los Pirineos.
