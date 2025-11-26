Les Rencontres du Mercredi Christine Pomes A la librairie Le Vent des Mots Lannemezan
Les Rencontres du Mercredi Christine Pomes A la librairie Le Vent des Mots Lannemezan mercredi 26 novembre 2025.
Les Rencontres du Mercredi Christine Pomes
A la librairie Le Vent des Mots 47 rue Victor Hugo Lannemezan Hautes-Pyrénées
Début : 2025-11-26 10:00:00
fin : 2025-11-26
2025-11-26
Christine Pomes partagera son expérience de professeure d’espagnol avec son récit Enseigner en prison, métier qu’elle exerce avec passion.
A la librairie Le Vent des Mots 47 rue Victor Hugo Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 55 46
English :
Christine Pomes will share her experience as a Spanish teacher with her story Teaching in prison, a profession she practises with passion.
German :
Christine Pomes wird ihre Erfahrungen als Spanischlehrerin mit ihrer Erzählung Enseigner en prison (Im Gefängnis unterrichten), einem Beruf, den sie mit Leidenschaft ausübt, teilen.
Italiano :
Christine Pomes condividerà la sua esperienza di insegnante di spagnolo con la sua storia Insegnare in carcere, una professione che esercita con passione.
Espanol :
Christine Pomes compartirá su experiencia como profesora de español con su relato Enseñar en la cárcel, una profesión que ejerce con pasión.
