Les Rencontres du Mercredi Christine Pomes A la librairie Le Vent des Mots Lannemezan

Les Rencontres du Mercredi Christine Pomes

A la librairie Le Vent des Mots 47 rue Victor Hugo Lannemezan Hautes-Pyrénées

Début : 2025-11-26 10:00:00

fin : 2025-11-26

2025-11-26

Christine Pomes partagera son expérience de professeure d’espagnol avec son récit Enseigner en prison, métier qu’elle exerce avec passion.

English :

Christine Pomes will share her experience as a Spanish teacher with her story Teaching in prison, a profession she practises with passion.

German :

Christine Pomes wird ihre Erfahrungen als Spanischlehrerin mit ihrer Erzählung Enseigner en prison (Im Gefängnis unterrichten), einem Beruf, den sie mit Leidenschaft ausübt, teilen.

Italiano :

Christine Pomes condividerà la sua esperienza di insegnante di spagnolo con la sua storia Insegnare in carcere, una professione che esercita con passione.

Espanol :

Christine Pomes compartirá su experiencia como profesora de español con su relato Enseñar en la cárcel, una profesión que ejerce con pasión.

