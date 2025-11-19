Les Rencontres du Mercredi Marcel Darnaud A la librairie Le Vent des Mots Lannemezan
A la librairie Le Vent des Mots 47 rue Victor Hugo Lannemezan Hautes-Pyrénées
Début : 2025-11-19 10:00:00
fin : 2025-11-19
2025-11-19
Marcel Darnaud présentera son roman L’année aux fourneaux , des recettes d’antan et la vie quotidienne du XIXème siècle
English :
Marcel Darnaud presents his novel L’année aux fourneaux, recipes from yesteryear and everyday life in the 19th century
German :
Marcel Darnaud wird seinen Roman Das Jahr am Herd , Rezepte aus vergangenen Zeiten und das Alltagsleben im 19
Italiano :
Marcel Darnaud presenterà il suo romanzo L’année aux fourneaux, le ricette di un tempo e la vita quotidiana del XIX secolo
Espanol :
Marcel Darnaud presentará su novela L’année aux fourneaux, recetas de antaño y la vida cotidiana en el siglo XIX
