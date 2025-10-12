Les rencontres du musée Ciné-goûter « Le peuple des océans » Les Franciscaines Deauville Deauville

Les Franciscaines Deauville 145b avenue de la République Deauville Calvados

Début : 2025-10-12 14:30:00

fin : 2025-10-12 16:00:00

2025-10-12

Dans le cadre de l’année de la mer, Les Franciscaines propose un temps pour se poser les questions fondamentales de la préservation des mers et océans, suite à la projection du premier épisode du documentaire de Jacques Perrin et Jacques Cluzaud, « Le peuple des océans ».

Dans « Le peuple du bleu », premier épisode de la série documentaire « Le peuple des océans », dauphins et baleines bleues sont filmés dans leurs courses folles à travers les mers. Dans cette partie de chasse se mêlent requins et fous du Cap, plongeant du ciel à plus de 100 km/h pour surprendre leur proie. L’occasion de découvrir comment les animaux de haute mer survivent dans l’immensité liquide alors qu’il n’y a aucun fond où se poser, aucun solide sur lequel se fixer ou derrière lequel se cacher.

À partir de 12 ans. .

Les Franciscaines Deauville 145b avenue de la République Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20 contact@lesfranciscaines.fr

English : Les rencontres du musée Ciné-goûter « Le peuple des océans »

As part of the Year of the Sea, Les Franciscaines offers a time to reflect on the fundamental issues involved in preserving our seas and oceans, following the screening of the first episode of Jacques Perrin and Jacques Cluzaud?s documentary, « Le peuple des océans ».

German : Les rencontres du musée Ciné-goûter « Le peuple des océans »

Im Rahmen des Jahres des Meeres bietet Les Franciscaines nach der Vorführung der ersten Episode des Dokumentarfilms von Jacques Perrin und Jacques Cluzaud, « Le peuple des océans », eine Zeit an, um sich die grundlegenden Fragen zur Erhaltung der Meere und Ozeane zu stellen.

Italiano :

Nell’ambito dell’Anno del mare, Les Franciscaines offre la possibilità di porre alcune domande fondamentali sulla conservazione dei mari e degli oceani, dopo la proiezione del primo episodio del documentario di Jacques Perrin e Jacques Cluzaud, « Le peuple des océans ».

Espanol :

En el marco del Año del Mar, Les Franciscaines ofrecen la oportunidad de plantearse algunas preguntas fundamentales sobre la preservación de los mares y océanos, tras la proyección del primer episodio del documental de Jacques Perrin y Jacques Cluzaud, « Le peuple des océans ».

