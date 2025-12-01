Les rencontres du musée Ciné-goûter « Tout en haut du monde » Les Franciscaines Deauville Deauville

samedi 20 décembre 2025.

Les rencontres du musée Ciné-goûter « Tout en haut du monde »

Les Franciscaines Deauville 145b avenue de la République Deauville Calvados

Début : 2025-12-20 14:30:00

fin : 2025-12-20 16:30:00

2025-12-20

Dans le cadre de son cycle d’expositions sur la mer, Les Franciscaines propose une nouvelle séance de ciné-goûter. Autour d’un bon goûter, chacun est invité à échanger sur un film découvert.

Ce samedi, c’est le film d’animation de Rémi Chayé, « Tout en haut du monde », sorti en 2015, qui sera projeté.

Synopsis 1882, Saint-Pétersbourg. Sacha, jeune fille de l’aristocratie russe, a toujours été fascinée par la vie d’aventure de son grand-père, Oloukine. Explorateur renommé, concepteur d’un magnifique navire, Le Davaï, il n’est jamais revenu de sa dernière expédition à la conquête du Pôle Nord. Sacha décide de partir vers le Grand Nord, sur la piste de son grand-père pour retrouver le fameux navire.

À partir de 6 ans. Un seul accompagnateur obligatoire jusqu’à 12 ans. .

Les Franciscaines Deauville 145b avenue de la République Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20 contact@lesfranciscaines.fr

English : Les rencontres du musée Ciné-goûter « Tout en haut du monde »

As part of its series of exhibitions on the sea, Les Franciscaines is offering a new film-snack session. Over a tasty snack, everyone is invited to discuss a film they have discovered.

German : Les rencontres du musée Ciné-goûter « Tout en haut du monde »

Im Rahmen seiner Ausstellungsreihe über das Meer bietet Les Franciscaines eine neue Filmvorführung mit Snacks an. Bei einem guten Imbiss sind alle eingeladen, sich über einen Film auszutauschen, den sie entdeckt haben.

Italiano :

Nell’ambito della serie di mostre sul mare, Les Franciscaines propone una nuova sessione di film-snack. Davanti a un gustoso spuntino, tutti sono invitati a discutere di un film che hanno scoperto.

Espanol :

En el marco de su ciclo de exposiciones sobre el mar, Les Franciscaines proponen una nueva sesión de cine-merienda. En torno a un sabroso tentempié, todo el mundo está invitado a comentar una película que haya descubierto.

