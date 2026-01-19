Les rencontres du musée Conférence inaugurale de l’exposition Vu[e]s de dos, une figure sans portrait par Annie Madet-Vache Deauville

Les rencontres du musée Conférence inaugurale de l’exposition Vu[e]s de dos, une figure sans portrait par Annie Madet-Vache

Fruit de quatre années de recherche, l’exposition Vu[e]s de dos, une figure sans portrait explore un sujet inédit la représentation du dos dans l’art occidental, du Moyen Âge à nos jours.

Pourquoi choisir de représenter un dos, pourquoi détourner un visage, et surtout, que cherche-t-on à exprimer par cette posture ? Autant de questions auxquelles répondent les plus grands artistes, de Tiepolo à Vallotton, de Watteau à Toulouse-Lautrec et Dufy, chacun offrant sa propre vision de cette représentation à la fois familière et énigmatique.

Dans cette conférence, Annie Madet-Vache, directrice du musée des Franciscaines et commissaire de l’exposition, partage les découvertes issues de cette vaste étude. Elle y dévoile comment, de simple élément de composition, le dos est devenu au fil des siècles un véritable langage plastique et symbolique, reflet de l’évolution du regard porté sur le corps, l’identité et la place du spectateur dans l’art. .

English : Les rencontres du musée Conférence inaugurale de l’exposition Vu[e]s de dos, une figure sans portrait par Annie Madet-Vache

The fruit of four years of research, the exhibition Vu[e]s de dos, une figure sans portrait explores a novel subject: the representation of the back in Western art, from the Middle Ages to the present day.

