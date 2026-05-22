Les rencontres du musée Conférence inaugurale Raoul Dufy, la mélodie du bonheur Deauville
Les rencontres du musée Conférence inaugurale Raoul Dufy, la mélodie du bonheur Deauville samedi 27 juin 2026.
Deauville
Les rencontres du musée Conférence inaugurale Raoul Dufy, la mélodie du bonheur
Les Franciscaines Deauville Deauville Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
À l’occasion de l’ouverture de l’exposition Raoul Dufy, la mélodie du bonheur , première exposition en partenariat avec le Centre Pompidou dans le cadre du programme Constellation, Les Franciscaines propose une conférence inaugurale animée par Christian Briend.
À l’occasion de l’ouverture de l’exposition Raoul Dufy, la mélodie du bonheur , première exposition en partenariat avec le Centre Pompidou dans le cadre du programme Constellation, Les Franciscaines propose une conférence inaugurale animée par Christian Briend, conservateur général au Musée national d’art moderne Centre Pompidou et commissaire de l’exposition. Cette rencontre invite à découvrir l’œuvre foisonnante de Raoul Dufy et les multiples facettes de cet artiste majeur du XXᵉ siècle. .
Les Franciscaines Deauville Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20
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English : Les rencontres du musée Conférence inaugurale Raoul Dufy, la mélodie du bonheur
To mark the opening of the exhibition Raoul Dufy, la mélodie du bonheur , the first exhibition in partnership with the Centre Pompidou as part of the Constellation programme, Les Franciscaines is offering an inaugural lecture by Christian Briend.
L’événement Les rencontres du musée Conférence inaugurale Raoul Dufy, la mélodie du bonheur Deauville a été mis à jour le 2026-05-20 par OT SPL Deauville
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