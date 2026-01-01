Les rencontres du musée Conférence Rencontre avec Valérie Belin Deauville

Les rencontres du musée Conférence Rencontre avec Valérie Belin

L’exposition Valérie Belin, les choses entre elles propose un regard inédit sur l’œuvre de Valérie Belin à travers soixante photographies, de ses premières séries en 1994 à Cover Girls , pour la première fois dévoilée aux Franciscaines.

Miroirs, objets photographiés comme des corps, corps photographiés comme des objets, portraits de modèles vivants ou de mannequins factices et plus récemment, natures mortes, vanités et portraits féminins de personnages de fiction –, constituent une iconographie où la mise en scène des choses semble être le véritable enjeu des photographies.

Valérie Belin est une artiste plasticienne française. Son travail fait l’objet de nombreuses expositions, tant monographiques que collectives et ses œuvres font partie de nombreuses collections privées et publiques. Elle est élue le 24 janvier 2024 au fauteuil VI de la section de photographie de l’Académie des beaux-arts. .

English : Les rencontres du musée Conférence Rencontre avec Valérie Belin

The exhibition Valérie Belin, les choses entre elles offers an original look at the work of Valérie Belin through sixty photographs, from her first series in 1994 to Cover Girls , unveiled for the first time at Les Franciscaines.

