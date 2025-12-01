Les rencontres du musée La plus belle couleur, c’est la lumière Peintres en Provence (XIXe-XXe siècle), Gilles Genty Les Franciscaines Deauville Deauville

Les rencontres du musée La plus belle couleur, c’est la lumière Peintres en Provence (XIXe-XXe siècle), Gilles Genty Les Franciscaines Deauville Deauville dimanche 14 décembre 2025.

Les Franciscaines Deauville 145b avenue de la République Deauville Calvados

Début : 2025-12-14 16:00:00

fin : 2025-12-14 17:00:00

2025-12-14

Si l’essor des représentations de la Provence date du développement, vers 1840, des Académies régionales de peinture, notamment à Marseille, le véritable engouement se situe avec l’avènement de l’impressionnisme.

Paul Cézanne, Claude Monet, puis bientôt Paul Signac et Henri-Edmond Cross, recherchent, sur les rives de la Méditerranée ou dans l’arrière-pays, des lumières et des couleurs éblouissantes… sans oublier le séjour de Vincent Van Gogh en Arles ! Pierre Bonnard dira avoir reçu à Nice un coup des Mille et une Nuits . La fascination des peintres ne se dément pas au XXe siècle d’Henri Matisse à Pablo Picasso, de Georges Braque à Moïse Kisling et André Hambourg, tous y puisent une inspiration sans cesse renouvelée.

Par Gilles Genty, historien de l’art .

Les Franciscaines Deauville 145b avenue de la République Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20 contact@lesfranciscaines.fr

English : Les rencontres du musée La plus belle couleur, c’est la lumière Peintres en Provence (XIXe-XXe siècle), Gilles Genty

Although the boom in representations of Provence dates back to the development, around 1840, of regional painting academies, particularly in Marseille, the real craze came with the advent of Impressionism.

German : Les rencontres du musée La plus belle couleur, c’est la lumière Peintres en Provence (XIXe-XXe siècle), Gilles Genty

Der Aufschwung der Darstellungen der Provence geht zwar auf die Entwicklung der regionalen Malakademien um 1840 zurück, insbesondere in Marseille, doch die wahre Begeisterung kam mit dem Aufkommen des Impressionismus.

Italiano :

Sebbene il boom delle rappresentazioni della Provenza risalga allo sviluppo, intorno al 1840, delle accademie regionali di pittura, in particolare a Marsiglia, la vera mania si ebbe con l’avvento dell’Impressionismo.

Espanol :

Aunque el auge de las representaciones de Provenza se remonta al desarrollo, hacia 1840, de las academias regionales de pintura, sobre todo en Marsella, el verdadero furor se produjo con la llegada del Impresionismo.

