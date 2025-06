Les rencontres du musée « Le Chant de la Mer » Ciné-goûter Les Franciscaines Deauville Deauville 15 août 2025 14:30

Calvados

Les rencontres du musée « Le Chant de la Mer » Ciné-goûter Les Franciscaines Deauville 145b avenue de la République Deauville Calvados

Début : 2025-08-15 14:30:00

fin : 2025-08-15 16:30:00

2025-08-15

Dans le cadre de son cycle d’expositions sur la mer, Les Franciscaines propose une nouvelle séance de ciné-goûter. Mais le ciné-goûter, qu’est-ce que c’est ? C’est un échange autour du film découvert, accompagné d’un bon goûter.

Ben et Maïna vivent avec leur père tout en haut d’un phare sur une petite île. Pour les protéger des dangers de la mer, leur grand-mère les emmène vivre en ville. Ben découvre alors que sa petite sœur est une selkie, une fée de la mer dont le chant peut délivrer les êtres magiques du sort que leur a jeté la Sorcière aux hiboux. Au cours d’un fantastique voyage, Ben et Maïna vont

devoir affronter peurs et dangers, et combattre la sorcière pour aider les êtres magiques à retrouver leur pouvoir.

À partir de 6 ans. Un accompagnateur obligatoire.

Les Franciscaines Deauville 145b avenue de la République

Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20 contact@lesfranciscaines.fr

English : Les rencontres du musée « Le Chant de la Mer » Ciné-goûter

As part of its series of exhibitions on the sea, Les Franciscaines is offering a new ciné-goûter session. But what is a ciné-goûter? It’s a discussion about the film discovered, accompanied by a tasty snack.

Ben and Maïna live with their father at the top of a lighthouse on a small island. To protect them from the dangers of the sea, their grandmother takes them to live in town. Ben discovers that his little sister is a selkie, a sea fairy whose song can deliver magical beings from the spell placed on them by the Owl Witch. Ben and Maïna embark on a fantastic journey

face fears and dangers, and fight the witch to help the magical beings regain their power.

Ages 6 and up. One accompanying adult required.

German : Les rencontres du musée « Le Chant de la Mer » Ciné-goûter

Im Rahmen seiner Ausstellungsreihe über das Meer bietet Les Franciscaines eine neue Filmverkostung an. Aber was ist ein Ciné-goûter? Es ist ein Austausch über den Film, der gezeigt wird, begleitet von einem leckeren Snack.

Ben und Maïna leben mit ihrem Vater hoch oben auf einem Leuchtturm auf einer kleinen Insel. Um sie vor den Gefahren des Meeres zu schützen, zieht ihre Großmutter mit ihnen in die Stadt. Ben findet heraus, dass seine kleine Schwester eine Selkie ist, eine Meeresfee, deren Gesang magische Wesen von dem Fluch der Eulenhexe befreien kann. Auf einer fantastischen Reise müssen Ben und Maïna

sich Ängsten und Gefahren stellen und gegen die Hexe kämpfen, um den magischen Wesen zu helfen, ihre Macht wiederzuerlangen.

Ab 6 Jahren. Eine Begleitperson ist erforderlich.

Italiano :

Nell’ambito della serie di mostre sul mare, Les Franciscaines propone una nuova sessione di film-snack. Ma cos’è un film-snack? È una discussione sul film che avete visto, accompagnata da un gustoso spuntino.

Ben e Maïna vivono con il padre in cima a un faro su una piccola isola. Per proteggerli dai pericoli del mare, la nonna li porta a vivere in città. Ben scopre che la sua sorellina è una selkie, una fata del mare il cui canto può liberare gli esseri magici dall’incantesimo lanciato su di loro dalla Strega Gufo. Nel loro viaggio fantastico, Ben e Maïna dovranno affrontare

dovranno affrontare paure e pericoli e combattere la strega per aiutare gli esseri magici a ritrovare il loro potere.

Adatto a partire dai 6 anni. È richiesto un accompagnatore adulto.

Espanol :

En el marco de su ciclo de exposiciones sobre el mar, Les Franciscaines proponen una nueva sesión de cine-merienda. ¿Qué es un aperitivo de cine? Es un debate sobre la película que has visto, acompañado de un sabroso tentempié.

Ben y Maïna viven con su padre en lo alto de un faro en una pequeña isla. Para protegerlos de los peligros del mar, su abuela los lleva a vivir a la ciudad. Ben descubre que su hermana pequeña es una selkie, un hada marina cuyo canto puede liberar a seres mágicos del hechizo que les ha lanzado la Bruja Búho. En su fantástico viaje, Ben y Maïna tendrán que enfrentarse a

tendrán que enfrentarse a miedos y peligros, y luchar contra la bruja para ayudar a los seres mágicos a recuperar su poder.

Apto para mayores de 6 años. Se requiere un acompañante adulto.

