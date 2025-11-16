Les rencontres du musée Le vestiaire marin chez Pierre & Gilles par Agnès Mirambet-Paris Les Franciscaines Deauville Deauville

Les rencontres du musée Le vestiaire marin chez Pierre & Gilles par Agnès Mirambet-Paris

Les Franciscaines Deauville 145b avenue de la République Deauville Calvados

Début : 2025-11-16 16:00:00

fin : 2025-11-16 17:30:00

2025-11-16

À l’occasion de l’exposition « Pierre et Gilles, mondes marins », présentée jusqu’au 4 janvier 2026, Agnès Mirambet-Paris présente et décrypte le vestiaire marin.

Les vêtements des marins français ont vécu une success story qui les ont conduits du pont du bateau au podium des défilés de mode puis dans le vestiaire de Monsieur tout-le-monde. Codifiés au XIXe siècle, ils ont donné naissance à des pièces de vêtement iconiques que l’on retrouve dans les œuvres de Pierre et Gilles tricot rayé, col bleu, vareuse blanche et caban bleu foncé, béret à pompon rouge.

Agnès Mirambet-Paris est historienne et conservatrice en chef du patrimoine au musée de l’Air et de l’Espace. Elle a été commissaire de l’exposition « Les marins font la mode » au Musée National de la Marine et autrice dans le catalogue « Pierre et Gilles, mondes marins ». .

Les Franciscaines Deauville 145b avenue de la République Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20 contact@lesfranciscaines.fr

English : Les rencontres du musée Le vestiaire marin chez Pierre & Gilles par Agnès Mirambet-Paris

On the occasion of the « Pierre et Gilles, mondes marins » exhibition, on view until January 4, 2026, Agnès Mirambet-Paris presents and deciphers the marine wardrobe.

German : Les rencontres du musée Le vestiaire marin chez Pierre & Gilles par Agnès Mirambet-Paris

Anlässlich der Ausstellung « Pierre et Gilles, mondes marins », die bis zum 4. Januar 2026 zu sehen ist, präsentiert und entschlüsselt Agnès Mirambet-Paris die Meeresbekleidung.

Italiano :

In concomitanza con la mostra « Pierre et Gilles, mondes marins », in programma fino al 4 gennaio 2026, Agnès Mirambet-Paris presenta e spiega l’abbigliamento marino.

Espanol :

Con motivo de la exposición « Pierre et Gilles, mondes marins », que podrá visitarse hasta el 4 de enero de 2026, Agnès Mirambet-París presenta y explica las prendas marineras.

