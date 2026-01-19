Les rencontres du musée Montmartre, colline sacrée, rebelle, festive et artistique Deauville

Les rencontres du musée Montmartre, colline sacrée, rebelle, festive et artistique

Le surtourisme à Montmartre, qui fait de la Butte le deuxième lieu le plus visité de Paris, et l’image qu’en ont de nos jours les visiteurs, qu’ils soient étrangers, provinciaux, ou parisiens ont peu à peu estompé son exceptionnel passé historique.

L’émergence du Christianisme, les conséquences de l’évolution administrative de la capitale, le Siège de Paris et de la Commune, le développement des bals et des cabarets, et surtout l’extraordinaire foisonnement artistique qui fait de la Butte le berceau de l’art moderne, ne peuvent se résumer en quelques boutiques de souvenirs et lieux attrape-touristes. Il est temps de replacer Montmartre au cœur de son histoire…

Jean-Marc Tarrit est maître de conférences honoraire de l’Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Montmartrois depuis trois générations, il fut successivement président de la Société d’Histoire et d’Archéologie Le Vieux Montmartre , du musée de Montmartre et de la République de Montmartre. Il est l’auteur de nombreux articles et ouvrages dont le Dictionnaire Montmartre aux Éditions Atlande. .

