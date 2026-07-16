Les rencontres du Parc du Verdon – JUILLET 2026, Parc naturel du Verdon, Moustiers-Sainte-Marie

Informations pratiques

Les rencontres du Parc du Verdon – JUILLET 2026 18 – 20 juillet Parc naturel du Verdon Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-18T10:00:00+02:00 – 2026-07-18T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-20T21:30:00+02:00 – 2026-07-20T23:30:00+02:00

Les rencontres du Parc permettent une transmission et un échange de connaissances et savoir-faire entre habitants du territoire.

Le programme complet est disponible sur www.parcduverdon.fr/agenda

AGENDA

Programme estival du domaine de Valx

Du mardi 7 juillet au samedi 12 septembre

Balades et ateliers

Le domaine s’anime tout l’été pour accueillir petits et grands.

Les rendez-vous, toujours en petits groupes (maximum 16 participants), s’organisent autour d’un calendrier identique chaque semaine en juillet et en août.

Les mardis et jeudis : balade avec le troupeau de chèvres de Pauline et Adrien de la Ferme de la Danse des sonnailles.

Les mercredis matins : fabrication du fromage de chèvre avec Elodie du Parc.

Deux rendez-vous sont prévus en plus :le 19 août pour rencontrer les chauves-souris avec Julien de Relief, Anne et Julie du Parc du Verdon. Le 12 septembre pour écrire sa madeleine de Proust en pleine nature avec l’écrivaine Marie-José Aubourg-Iberti.

Payant de 10 à 25 € par participant

Inscription obligatoire : www.parcduverdon.fr/agenda

POP : portes ouvertes de la Préhistoire

Samedi 18 juillet à Comps-sur-Artuby (hameau de Jabron)

Journée d’animation préhistorique

Depuis 2013, une équipe internationale coordonnée par le CNRS, sous l’égide du service régional de l’archéologie de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, explore le patrimoine archéologique, culturel et naturel, de la vallée du Jabron (Var, France). Située dans le paysage escarpé des Gorges du Verdon, la vallée du Jabron se présente comme un site archéologique d’exception couvrant plus de 50 000 ans d’histoire. Le projet de recherches archéologiques s’inscrit dans la longue durée et dans le cadre d’un partenariat fructueux avec le Parc naturel régional du Verdon, le Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon et les communes de Comps-sur-Artuby et de Trigance. L’objectif des POPest de partager avec le public les découvertes les plus récentes et l’histoire du territoire. et cette année 2026, une conférence autour des forêts du Verdon et de la Préhistoire est au programme !

Venez découvrir un monde d’autrefois avec PréhVer !

• à partir de 10h : accueil à Jabron, au jardin de l’église, animations sur le thème de la préhistoire, stands et rencontres, et présence des écogardes du Parc naturel régional du Verdon

• 11h30 : conférence « forêts du Verdon et de la Préhistoire »

• 12h30 : Buvette-repas proposé par les Jabronnades en Verdon

• à partir de 14h : visites organisées du site préhistorique des Prés de Laure

Journée de la Préhistoire

Dimanche 19 juillet à Quinson

Journée d’animation préhistorique

Le musée vous propose une démonstration de fabrication d’objets en bronze. Pour l’occasion, l’entrée du musée est à prix réduit.

Les écogardes du Parc naturel régional du Verdon seront présents, venez les rencontrer.

Plus d’informations : 04 92 74 09 59 contact@museeprehistoire.com

Programme complet https://wPww.museeprehistoire.com

Rallumez les étoiles

Lundi 20 juillet à Tourtour

Conférence sur les enjeux de la pollution lumineuse « Et si on rallumait les étoiles ?

« Les étoiles sont éclairées pour que chacun puisse un jour retrouver la sienne ». Antoine de SaintExupéry

Saviez-vous que 80 % des Européens ne voient plus la Voie lactée, patrimoine commun de l’humanité, depuis leur lieu de vie ? Que l’éclairage public représente jusqu’à 40 % de la facture d’électricité de certaines communes ? Et que la lumière artificielle perturbe gravement les écosystèmes nocturnes, mais aussi notre sommeil ? À l’heure où les collectivités cherchent à concilier sobriété énergétique et préservation de la biodiversité, venez-vous découvrir avec Dominique Imburgia, du Parc du Verdon, les enjeux de la pollution lumineuse et comment agir.

Cette soirée s’inscrit dans le programme du festival « Tourtour sous les étoiles », du 1er au 31 juillet.Elle sera suivie par une soirée d’observation astronomique animée par l’association Astro Verdon.

21h30 – Entrée libre. Théâtre de Verdure

Plus d’infos sur www.mairie-tourtour.fr

Parc naturel du Verdon Domaine de Valx, 04360 Moustiers-Sainte-Marie Moustiers-Sainte-Marie 04360 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur https://parcduverdon.fr/ [{« link »: « http://www.parcduverdon.fr/agenda »}, {« link »: « https://wPww.museeprehistoire.com »}, {« link »: « http://www.mairie-tourtour.fr »}] Le parc naturel régional du Verdon s’étend sur 188 000 hectares dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence et du Var.

Programme de juillet 2026