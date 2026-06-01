Les rencontres du Parc du Verdon – JUIN 2026, Parc naturel du Verdon, Moustiers-Sainte-Marie

Les rencontres du Parc du Verdon – JUIN 2026 7 – 27 juin Parc naturel du Verdon Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T20:00:00+02:00 – 2026-06-27T23:30:00+02:00

Les Rencontres du Parc sont des moments privilégiés de transmission et d’échange de connaissances et de savoir-faire entre habitants du territoire. Elles invitent à mieux comprendre les richesses naturelles, culturelles et humaines du Verdon, tout en favorisant le dialogue et le partage d’expériences. Ouvertes à tous, elles sont l’occasion de se rencontrer, d’apprendre et de s’impliquer dans la vie locale.

Le programme complet est disponible sur www.parcduverdon.fr/agenda

AGENDA

Stage photo nature

Samedi 7 juin à Esparron-de-Verdon

Sortie nature : l’Atlas de la Biodiversité Communale

En petit comité et avec les conseils d’un photographe professionnel, une journée à flâner, observer et aiguiser son regard pour s’initier ou perfectionner sa pratique de la photographie de nature.

Le canal du Cresson se refait une santé

Du jeudi 11 au samedi 13 juin à Aups

Chantier participatif : Initiation à la maçonnerie à la chaux

La commune d’Aups, en partenariat avec le syndicat d’arrosant qui gère le canal de Cresson, du Sault et de la ville d’Aups, poursuit la restauration entamée en 2025. Un programme d’envergure est lancé avec l’objectif de conduire des chantiers participatifs au long des 5 prochaines années afin de rétablir 100 mètre du canal. Le projet porte sur une section en amont du moulin bas, au lieu-dit la Tuilière.

Village Forum Risques et Climat

Samedi 13 juin à Valensole – 9h à 16h

Stands et ateliers participatifs

La Direction Départementale des Territoires des Alpes de Haute-Provence (DDT), la Durance Luberon Verdon Agglomération (DLVAgglo), l’association Prévention MAIF et la commune de Valensole s’associent pour organiser un évènement Forum sur la prévention des risques et la lutte contre le changement climatique.

Atelier – Écrire sa madeleine de Proust

Samedi 13 juin à Moustiers-Sainte-Marie à 14h30

Atelier d’écriture en pleine nature

Renseignements et inscription : 06 33 31 88 96 ou lodysseedesrecits@gmail.com

 25€/personne

 14h30/16h30 au domaine de Valx – RDV devant la salle Rébory

 Le parking de la maison du parc naturel régional du Verdon vous accueille pendant la durée de l’atelier. Pour y accéder, empruntez la route des Salles – Aups D957. L’entrée se situe sur la gauche, 30 mètres après le rond-point en direction de Les Salles-sur-Verdon.

 En cas de mauvais temps, l’atelier se tiendra en salle Rébory.

La nuit de la forêt

Lundi 15 juin à Aiguines

Sortie nature dans la Réserve biologique dirigée d’Aiguines

Accompagné d’un agent de l’ONF et d’un agent du Parc, vous pourrez découvrir le chant des oiseaux et des chauve-souris forestiers et voir comment les scientifiques suivent l’impact du changement climatique sur les arbres.

INFORMATIONS PRATIQUES :

Sortie gratuite

Inscriptions et renseignements auprès de l’Office de Tourisme d’Aiguines : 04 94 70 21 64

Horaires : 18h30-22h30

Prévoir un pique-nique, une lampe et de bonnes chaussures.

Lieu de rdv : Ferme de la Petite Forêt (quelques rares stationnement en bord de route : 43.754394 , 6.302593), mais privilégier le co-voiturage au départ de la mairie d’Aiguines (dans ce cas rdv à 18h)

Les chauves-souris

Samedi 27 juin à Esparron-de-Verdon

Sortie nature : l’Atlas de la Biodiversité Communale

En présence d’un agent du Parc, nous vous proposons une soirée pour découvrir la vie des chauves-souris et les principales espèces naviguant aux abords et dans le village

Au programme :

Avec Anne FERMENT, animatrice Natura 2000 au Parc naturel régional du Verdon, Vous partirez à la découverte des chauves-souris de la commune. Munis d’un petit matériel de détection acoustique, vous pourrez « entendre » comment les chauves-souris communiquent et se repèrent dans l’espace,

découvrir leur écologie et quelles sont les principales espèces qui chassent ou gîtent dans le village et ses abords.

INFORMATIONS PRATIQUES

 Renseignements à la Maison du Parc du Verdon au 04 92 74 68 00

 Inscription obligatoire en ligne sur parcduverdon.fr/agenda

 Sortie en soirée jusqu’à environ 23h

 Le lieu et l’heure de rendez-vous seront communiqués quelques jours avant la sortie. En cas de changement de l’horaire ou du lieu de RDV ou si la sortie devait être annulée en raison des conditions météorologiques, vous en serez directement informés par téléphone.

 Pas de difficulté particulière mais prévoir des chaussures de marches et une tenue vestimentaire adaptée.

 Un petit calepin pour votre prise de notes pourra être utile.

 Une lampe frontale

Parc naturel du Verdon Domaine de Valx, 04360 Moustiers-Sainte-Marie Moustiers-Sainte-Marie 04360 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur https://parcduverdon.fr/ [{« type »: « link », « value »: « http://www.parcduverdon.fr/agenda »}] [{« link »: « http://www.parcduverdon.fr/agenda »}, {« link »: « mailto:lodysseedesrecits@gmail.com »}] Le parc naturel régional du Verdon s’étend sur 188 000 hectares dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence et du Var.

Programme de juin 2026