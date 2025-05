Les rencontres du Parvis: François Bordes – av Louis Sallenave Pau, 15 mai 2025 18:00, Pau.

Pyrénées-Atlantiques

Les rencontres du Parvis: François Bordes av Louis Sallenave Centre Leclerc Espace Culturel Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-15 18:00:00

fin : 2025-05-15

Date(s) :

2025-05-15

FRANÇOIS BORDES « Les flammes de l’illusion, Mythes et réalité des sorcières basques 1609 (Kilika) »

Un ouvrage essentiel pour comprendre comment l’Histoire se façonne… se déforme, et pour explorer les mythes et réalités qui entourent les sorcières basques.

1609 le Pays basque devient le théâtre d’une implacable chasse aux sorcières. Entre mythe et réalité, légende et manipulation, l’épisode sanglant orchestré par le juge Pierre de Lancre marque encore les esprits. Mais que sait-on vraiment de

cette répression ? Qui étaient ces prétendues sorcières ?

Quels intérêts cachés se jouaient derrière ces persécutions ?

Dans cet essai rigoureux et captivant, François Bordes revisite les sources historiques avec précision pour déconstruire les idées reçues et redonner aux faits leur véritable dimension. .

av Louis Sallenave Centre Leclerc Espace Culturel

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 80 89

English :

German : Les rencontres du Parvis: François Bordes

Italiano :

Espanol : Les rencontres du Parvis: François Bordes

L’événement Les rencontres du Parvis: François Bordes Pau a été mis à jour le 2025-05-12 par OT Pau