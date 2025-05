Les rencontres du Parvis: Maxime Rovere – av Louis Sallenave Pau, 27 mai 2025 18:00, Pau.

Les rencontres du Parvis: Maxime Rovere av Louis Sallenave Centre Leclerc Espace Culturel Pau

2025-05-27 18:00:00

MAXIME ROVERE « Parler avec sa mère » (Flammarion)

« J’ai souvent pensé, étudiant les ouvrages d’écologie où les amateurs de grands espaces et les aventurières partent traquer les loups, observer les champignons, s’émerveiller des poulpes ou défier les ours que, s’ils avaient rencontré ma mère,

ils auraient eu sous les yeux une créature tout aussi fascinante, dont les particularités m’ont toujours replacé dans un écosystème familier, au contact d’une intimité aussi problématique que celle qui nous lie toutes et tous, sans que nous comprenions très bien comment, au reste des systèmes terrestres. .

av Louis Sallenave Centre Leclerc Espace Culturel

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 80 89

