Les rencontres du Parvis: Philippe Forest – av Louis Sallenave Pau, 22 mai 2025 18:00, Pau.

Pyrénées-Atlantiques

Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Début : 2025-05-22 18:00:00

fin : 2025-05-22

2025-05-22

PHILIPPE FOREST « Et personne ne sait » (Gallimard)

Ce bref roman s'inspire d'un film fantastique, tiré lui-même d'un roman oublié, qui raconte la rencontre à New York, un soir, dans un parc, d'un peintre nommé Adams et d'une fillette dont il s'inspire pour faire un portrait, le Portrait de Jennie. La fillette semble avoir six ans quand le peintre la rencontre seule pour la première fois. Ils se retrouveront à plusieurs reprises et Jennie apparaît et disparaît sans qu'Adams comprenne comment et surtout pourquoi à chaque fois l'enfant change, devenant adolescente, puis jeune femme, en quelques mois.

av Louis Sallenave Centre Leclerc Espace Culturel

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 80 89

German : Les rencontres du Parvis: Philippe Forest

Espanol : Les rencontres du Parvis: Philippe Forest

