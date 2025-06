Les Rencontres du Projet Global Nouveau Plaisance Parc de Plaisance Orvault 2 juillet 2025 14:00

Gratuit : oui Tout public

Temps festif et convivial avec des animations («Écrire autrement – écouter autrement», La Bibliothèque de rue, La ferme s’invite au quartier…). À partir de 17h30, vous pourrez découvrir les avancées de la rénovation du quartier et échanger avec les élu·es et les équipes chargées du projet.Mercredi 2 juillet de 14h à 18h30, avenue de Chasteland.Avec la Ville d’Orvault, Nantes Métropole et les partenaires du quartier : 02 51 78 31 00.Localisation :Avenue Robert Chasteland, Orvault

